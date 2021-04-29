Сбер рассказал, как потеснит конкурентов на рынке электронной коммерции

В 2021 году в отделениях Сбера начнут открываться аптеки, а пункты выдачи заказов СберЛогистики охватят банковскую сеть по всей стране. О том, как еще Сбер намерен развивать эти и другие небанковские сервисы и как они будут использовать возможности банка, его представители рассказали в ходе пресс-конференции.

Лекарства в банке

СберЕаптека — интернет-магазин медпрепаратов и товаров для красоты и здоровья и одна из «дочек» Сбера. Уже сегодня это игрок № 2 на рынке. Компания расширяет географию — и это один из путей борьбы за лидерство. Но не единственный.

СберЕаптека намерена сделать товары доступнее, задействовав, в том числе, потенциал материнской компании.

В отделениях банка будут открыты аптечные пункты (для начала — в пилотном режиме) — и Сбер будет предоставлять помещения «на очень льготных условиях», объяснил Лев Хасис, первый зампредправления Сбера.

Кроме этого, Сбер рассчитывает договориться с фармкомпаниями-производителями оптимизировать упаковки препаратов, чтобы продавать ровно столько, сколько нужно клиенту.

Доставка продуктов на дом — это удобно. Сервис доставки СберМаркет.

Еда , машины , посылки

Электронная коммерция Сбера — бурно растущее направление его бизнеса. Так, компания по доставке еды СберМаркет за год (первый квартал 2021 года к тому же периоду 2020-го) увеличил продажи в семь раз. Самокат, доставляющий продукты за 15−20 минут, за этот же период вырос в 10 раз.

«Мы поставили задачу вывести СберМаркет в лидеры на рынке grocery в этом году», — сказал Лев Хасис.

Логистический сервис СберЛогистика, стартовавший только в 2019 году, уже имеет сеть складов, пунктов приема и выдачи посылок и курьерскую службу.

По словам Льва Хасиса, у СберЛогистики 7,6 тыс. постаматов и еще 2,5 тыс. пунктов выдачи заказов в отделениях банка. А в 2021 году сеть таких пунктов охватит банковские подразделения по всей стране.

СберАвто — сервис дистанционных продаж автомобилей, созданный Сбером с нуля, к концу года намерен выйти на продажу 3 тыс. машин в месяц.

Новый уровень

Между тем, направления небанковского бизнеса Сбера продолжают расширяться. В апреле банк приобрел Интернет-магазин Goods.ru. Его новое название — СберМегаМаркет.

И сейчас эта платформа «превращается в нечто большее, инструменты экосистемы Сбера, которые мы планируем использовать, выведут ее на новый уровень», — говорит Соломон Кунин, гендиректор компании.

Это «нечто большее» ждет и покупателей, и поставщиков, для которых СберМегаМаркет может стать эффективным каналом продаж.

Платформа уже использует потенциал экосистемы — например, одним из ее ключевых партнеров стала СберЛогистика. А в июле появится возможность покупать многие товаров в рассрочку.

«В 2021 году пункты выдачи заказов и возможность курьерской доставки появятся практически на всей территории страны», — говорит Кунин. К 2023 году СберМегаМаркет намерен стать игроком № 3 на рынке электронной коммерции.

Инвестиции из прибыли

Напомним, новую стратегию развития экосистемы Сбера его акционеры утвердили осенью 2020 года. Цели ставятся амбициозные: к 2023 году увеличить выручку сервисов электронной коммерции с 30 млрд в 2020 году до 500 млрд рублей.

«Объем инвестиций Сбера в небанковские сервисы мы увеличим до 6−7%, или примерно до 300−350 млрд. Сбер не перестает быть банком. Мы не залезаем в карман наших вкладчиков и продолжаем оставаться самым надежным банком страны. А все инвестиции делаются из прибыли», — объяснил Лев Хасис.

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