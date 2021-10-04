Что такое SberUnity
SberUnity — платформа, которая объединяет всех участников венчурного рынка. С помощью нее инвесторы, корпорации и стартаперы могут находить друг друга и создавать новые бизнес-проекты.
Наталья Магидей,
руководитель стартап-экосистемы Сбера:
«В России еще не существовало маркетплейса для поиска клиентов и заключения контрактов, для образовательных программ. Мы создали платформу, которая бы объединяла игроков и инструменты. Наша цель — чтобы стартаперы получили доступ к инвесторам и смогли либо самостоятельно подать запрос, либо получить предложение о сотрудничестве».
Инвесторы и корпорации получают доступ к базе данных о стартапах, где могут найти нужный проект. «База будет постоянно дополняться и актуализироваться. Каждая заявка проходит через администратора платформы. Для удобного поиска есть множество фильтров», — добавляет Наталья Магидей.
Как рассказывает Лев Хасис, идея проекта SberUnity возникла после того, как группа менеджеров Сбербанка подробно изучила поддержку стартапов за рубежом — в Германии, Франции, США и других странах.
«Мы подумали, что можно сделать цифровую платформу, которая будет существовать в онлайн, а не опираться на определенную географическую точку, — заметил он. — На западе уже есть такие платформы, как Crunchbase, Product Hunt и другие. Но ни одна не фокусируется на России, и в них нет дополнительных возможностей, которые предлагаем мы».
Авторы проекта проводили интервью среди потенциальных партнеров, чтобы понять, что действительно должна включать в себя платформа для эффективной работы.
Уже сейчас на SberUnity можно воспользоваться любым из 40 сервисов от экосистемы Сбера — от SberCloud до юридического консультирования. «Партнер Сбера 500 Startups дает бесплатные онлайн-воркшопы для первой тысячи стартапов — в России такое впервые», — отмечает Наталья Магидей.
Кто уже стал участником SberUnity
SberUnity — открытое комьюнити для всех, кому интересен венчурный рынок. Как отметил Лев Хасис, на платформе уже ищут стартапы «Магнит», «Вымпелком», «Северсталь», «М-Видео» и многие другие. Они и несколько десятков корпораций тестировали платформу.
Александр Шевелев,
генеральный директор компании «Северсталь Менеджмент»:
«Наша компания уделяет много внимания инновациям и постоянно инвестирует в технологии. Нужно сказать, что стартап — не волшебник, который решает все проблемы, а партнер, который не должен относится к корпорациям, как к денежным мешкам.
Для этого важно создать единую среду. Сбер и его экосистема уже стали крупными точками притяжения».
Леонид Богуславский,
основатель и генеральный партнер RTP Global:
«В 80% случаях мы, инвесторы, выходим на стартап и продаем себя. На рынке инвесторов большая конкуренция, важно отловить интересные проекты еще на стадии идеи.
Нам очень интересна платформа SberUnity — она расширяет пространство виденных проектов. Также это сильный аналитический инструмент, который помогает видеть тренды».
Для стартапа участие на платформе — бесплатно. Корпорациям, фондам и бизнес-ангелам предлагается оформить годовую подписку.
«Так платформа будет самоокупаться, а доходы — идти на программу лояльности для стартапов. Это не бизнес для Сбера, а помощь в развитии предпринимательства в стране», — отмечает Лев Хасис.
Планируется, что к концу 2022 года в SberUnity зарегистрируются более 5 тыс. российских и зарубежных участников.