Единственным владельцем Rambler стал Сбербанк

Акционером Rambler Group банк стал еще в 2019 году, а в июле 2020 года получил контроль над группой.

В банке РБК сообщили, что «Сбер» консолидирует 100% «Рамблера» и выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group,

«Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку», — говорится в сообщении.

Выкуп доли Мамута в компании будет проведен несколькими траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года.

Заключение договора. pixabay.com. «Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре „Художественный“, 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group», — поясняет РБК со ссылкой на пресс-службу.