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Экономика

Единственным владельцем Rambler стал Сбербанк

«Сбер» целиком выкупает долю Александра Мамута и консолидирует актив, сообщает информационное агентство РБК.

Сбербанк.
Сбербанк.
Анна Зайкова, altapress.ru

Акционером Rambler Group банк стал еще в 2019 году, а в июле 2020 года получил контроль над группой.

В банке РБК сообщили, что «Сбер» консолидирует 100% «Рамблера» и выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group,

«Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку», — говорится в сообщении.

Выкуп доли Мамута в компании будет проведен несколькими траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года.

Заключение договора.
Заключение договора.
pixabay.com.

«Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре „Художественный“, 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group», — поясняет РБК со ссылкой на пресс-службу.

Справка

Сбербанк стал акционером Rambler Group в 2019 году. Он произвел инвестиции в капитал группы в обмен на 46,5% акций. Их размер не объявляли, но источники РБК рассказывали, что речь идет о 9−11 млрд руб. C июля 2020 года банк стал главным владельцем компании, увеличив свою долю в капитале группы до 55%. Доля была увеличена за счет инвестиций в размере 2 млрд руб. Генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян на тот момент заявлял, что «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».

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