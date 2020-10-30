Единственным владельцем Rambler стал Сбербанк

Акционером Rambler Group банк стал еще в 2019 году, а в июле 2020 года получил контроль над группой.
В банке РБК сообщили, что «Сбер» консолидирует 100% «Рамблера» и выкупает у Александра Мамута 45% доли в Rambler Group,
«Стороны подписали обязывающую документацию и закрыли сделку», — говорится в сообщении.
Выкуп доли Мамута в компании будет проведен несколькими траншами. Первый — в размере 3 млрд руб. — будет выплачен сразу после закрытия сделки. Второй будет определен позднее и выплачен в течение года.
Заключение договора.pixabay.com.
«Также в рамках сделки Александр Мамут продаст свою долю в кинотеатре „Художественный“, 100% которой будет консолидировано на балансе Rambler Group», — поясняет РБК со ссылкой на пресс-службу.
Справка
Сбербанк стал акционером Rambler Group в 2019 году. Он произвел инвестиции в капитал группы в обмен на 46,5% акций. Их размер не объявляли, но источники РБК рассказывали, что речь идет о 9−11 млрд руб. C июля 2020 года банк стал главным владельцем компании, увеличив свою долю в капитале группы до 55%. Доля была увеличена за счет инвестиций в размере 2 млрд руб. Генеральный директор Rambler Group Рафаэль Абрамян на тот момент заявлял, что «привлечение дополнительного финансирования, а также усиление синергий со Сбербанком позволит агрессивнее наращивать рыночные доли всех проектов компании».