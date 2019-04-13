Сбербанк хочет обанкротить известного алтайского ресторатора

12 апреля Сбербанк подал исковые заявления в арбитраж о признании банкротом известного ресторатора Ливи Данелия, а также его фирмы «Ливэка». Кроме того, арбитраж уже рассматривает иск банка об обращении взыскания на помещения, в которых находится ресторан «Моцарелла».

Ливи Данелия принадлежат заведения «Моцарелла» и «Гранд паб», летом 2018 года он открыл в Барнауле ресторан D.O.M. (на пр. Ленина, 75) Ресторан D.O.M., судя по его активной страничке в соцсетях, работает.

Между тем, согласно базе данных судебных приставов, его долг по кредиту составляет 15,9 млн рублей (с неустойками и пеней). Сбербанк добился решения о взыскании этого долга еще летом 2018 года в Центральном райсуде Барнаула. В феврале 2019 года Алтайский краевой суд оставил его в силе.

Из решения суда следует, что Сбербанк выдал предпринимателю Ливи Данелия кредит в 18,5 млн рублей для погашения задолженности перед «Россельхозбанком». Поручителями по кредиту были фирмы «Далит» и «Ливэка» и Эка Данелия.

Пока Сбербанк подал заявление пока о банкротстве только Ливии Данелия и фирмы «Ливэка». Заявления поступили в суд 12 апреля.

Кроме того, в настоящий момент Сбербанк ведет в арбитраже и другое разбирательство с фирмой «Ливэка». Он требует обратить взыскание на имущество по пр. Ленина, 21а — там, где находится ресторан Ливи Данелия «Моцарелла». В иске речь идет о об обращении взыскания на четыре нежилые помещения, расположенные по этому адресу, и два земельных участках. Заявление об этом подано еще в июле 2018 года.