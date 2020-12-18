На финансовом экспертном совете премии «Менеджер года» представители банковской сферы обсудили тенденции развития отрасли в 2020 году и перспективы следующего года. Заместитель управляющего Алтайским отделением Сбербанка Иван Шешиков поделился с участниками результатами работы компании и видением развития ситуации на рынке.

Кредитование выросло

Прежде всего он рассказал о тенденциях в кредитовании. По словам эксперта, основным драйвером кредитования в корпоративном и розничном сегментах как для рынка в целом, так и для банка на сегодняшний день является жилищное строительство.

«По счетам эскроу мы удерживаем лидирующие позиции в регионе. В этом году нами уже было выдано свыше 10 млрд рублей на кредитование жилого строительства в рамках проектного финансирования. Наш общий портфель приближается к 15 млрд рублей», — отметил Иван Шешиков.

В розничном сегменте существенный рост показала ипотека, в основном за счет спроса на новостройки по программе с господдержкой 6,5%. Таких кредитов Сбер выдал порядка 2,5 тысяч. С июля по ноябрь текущего года банк предоставил почти в четыре раза больше ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках, чем годом ранее за тот же период.

В реализации других видов кредитов банк также показал высокие результаты. Как и годом ранее, каждый второй кредит в нашем регионе по направлению Минсельхоза был выдан Сбером.

Существенный объем поддержки был предоставлен в рамках кредитования бизнеса по государственным программам, принятых в период пандемии. В рамках государственной программы кредитования бизнеса под 2% на возобновление деятельности было заключено более 2600 договоров на общую сумму свыше 4 млрд рублей.

Сбер нацелен на перевод всех своих услуг как физлицам, так и бизнесу в диджитал формат, в том числе и в кредитовании. Например, на текущий момент одобрение сделок, выдача кредитов и подписание кредитной документации с юрлицам практически полностью осуществляется в онлайн-каналах.

Больше чем банк

Осенью Сбербанк объявил о своей трансформации. Под новым логотипом и названием Сбер теперь объединена целая экосистема из цифровых сервисов и услуг, финансовых и нефинансовых.

Изменения будут реализованы постепенно. На сегодняшний день они коснулись цифровых каналов. В плановом режиме появятся вывески с обновленным логотипом, в отделениях будут установлены банкоматы с новыми возможностями, трансформируются и сами отделения. «Наши офисы будут превращаться из офисов банка в офисы экосистемы. В ближайшие 1,5−2 года мы увидим это массово», — рассказал эксперт.

Взрывной рост в экосистеме Сбера в этом году произошел в сервисах, связанных с медициной. Чуть больше месяца назад в экосистему вошла современная цифровая аптека. Продукт получил название «Сбер Еаптека» и стал последовательным шагом в развитии известного медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье». На сегодняшний день доставка лекарственных средств с помощью цифровой аптеки возможна в 40 субъектах страны, Алтайский край скоро также войдет в их число.

Своевременным стало появление в Алтайском крае сервиса доставки еды. «За период пандемии мы наблюдаем почти 16-кратный рост оборота „СберМаркета“ и слышим массу положительных откликов от клиентов. Благодаря сервису в период самоизоляции люди не испытывали трудностей с доставкой продуктов питания в принципе», — прокомментировал Иван Шешиков.

Драйверы роста

Эксперт отметил, что если говорить о развитии финансового рынка в первом полугодии следующего года, то определяющим фактором развития банковской сферы по-прежнему будет жилищное строительство. «Спрос на жилье сохраняется и на сегодняшний момент и точно не падает по сравнению с началом выдачи ипотеки по госпрограмме 6,5%", — рассказал замуправляющего.

По словам Ивана Шешикова, в будущем году экосистема Сбера продолжит свое развитие. На рынок будет выведен ряд новинок. В целом продукты экосистемы охватят, пожалуй, все сферы жизни.

Подводя итоги выступления, эксперт также отметил, что пандемия не повлияла на работу офисов Сбера. Они действовали в штатном режиме даже в период самоизоляции весной.