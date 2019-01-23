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Экономика
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Сбербанк отменит комиссию за переводы внутри кредитного учреждения

Сбербанк отменил комиссии за денежные переводы внутри банка для некоторых категорий клиентов, постепенно он полностью откажется от таких комиссий, заявил глава банка Герман Греф в кулуарах Всемирного экономического форума, сообщает ТАСС.

Герман Греф.
Герман Греф.
kremlin.ru

«Мы уже начали вводить всевозможные пакеты для разных клиентов. В начале прошлого года мы приняли решение о постепенном снижении комиссий, до их полной отмены. Когда это случится, точно сказать не могу. Это длительный процесс. Мы приняли пакеты для крупных партнеров — это работодатели, зарплатники. Для них мы все комиссии полностью отменили. Потом какие-то пакеты введены для каких-то категорий клиентов. Это достаточно значимый шаг для нас и достаточно значимые суммы. Разово отменить — это тяжело, шаг за шагом будем это делать», — сказал он.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка, пишет bfm.ru.

Греф также сообщил, что Сбербанк пока не обсуждал с Банком России подключение к системе быстрых платежей.

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