Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

Сбербанк погасил третий выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения три месяца. Выпуск был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 24 июня 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 2,25% (9% годовых). ИОС для юридических лиц выпущена с условным купоном, зависящим от значения ключевой ставки Центрального банка РФ (процентной ставки по основным операциям Банка России по регулированию ликвидности банковского сектора). Для получения условного купона инвесторами ключевая ставка ЦБ РФ на дату оценки (18 июня 2019 года) должна была составить меньше 7,85% или быть равной этому значению.

26 марта 2019 года ИОС приобрели 19 корпоративных клиентов на общую сумму 431 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 5,49% до 5,75%).

Андрей Шеметов , вице-президент,

директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

Инвестиционные облигации Сбербанка дают высокий дополнительный доход и при этом гарантируют возврат номинальной стоимости при их погашении. Благодаря этому клиенты могут контролировать свои риски, извлекая максимальную выгоду от вложений временно свободных средств.

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.