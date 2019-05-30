Сбербанк погасил второй выпуск инвестиционных облигаций для корпоративных клиентов

Сбербанк погасил выпуск инвестиционных облигаций (ИОС) со сроком обращения 34 дня. Выпуск во второй раз был организован специально для корпоративных клиентов. Дата погашения — 30 мая 2019 г.

Доходность данного выпуска ИОС составила 0,84% (9,0% годовых). ИОС для юридических лиц выпущена с условным купоном, зависящим от значения курса доллара США к рублю.

Условный купон выплачивался инвесторам за те дни, когда курс доллара США к рублю находился в коридоре +1 руб. / - 1 руб. от начального курса. Начальный курс валютной пары, установленный Центральным банком РФ, определялся на 29 апреля 2019.

26 апреля 2019 года ИОС приобрели 22 корпоративных клиента на общую сумму 706 млн рублей. По итогам выпуска инвесторы, вложившие средства в корпоративные ИОС, получили доход, более чем в полтора раза превысивший доходность депозита для юридических лиц на момент размещения (от 5,39% до 5,65%).

Андрей Шеметов,

вице-президент , директор Департамента глобальных рынков Сбербанка:

Инвестиционные облигации Сбербанка позволяют получить не только высокий дополнительный доход, но и гарантировать возврат номинальной стоимости при их погашении. Эти два фактора дают возможность нашим клиентам контролировать свои риски, а также извлекать максимальную выгоду от вложений временно свободных средств.

Инвестиционные облигации Сбербанка — долговые ценные бумаги ПАО Сбербанк. Их доходность зависит от динамики рыночной стоимости базового актива. В качестве такого актива могут выступать акции российских компаний, паи инвестиционных фондов, депозитарные расписки на ценные бумаги российских эмитентов, курсы валют, цены товаров и иные рыночные индикаторы.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.