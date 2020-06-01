Сбербанк помогает: реальная история о том, как кредит под ноль процентов помог сохранить бизнес и коллектив

Настоящим спасательным кругом стали государственные меры поддержки предпринимательства. Банки также предлагают собственные антикризисные программы и инициативы в помощь корпоративным клиентам. Как это работает в реальной жизни, altapress.ru рассказала владелица сети современных столовых «Скороварка» Валентина Берх.

Пандемия коронавируса сильно ударила по малому и среднему бизнесу. Сложнее всего сегодня приходится предприятиям, не успевшим подготовить для себя финансовую подушку безопасности. Самый актуальный вопрос: где предпринимателю взять деньги на зарплату сотрудникам и оплату счетов, чтобы удержаться на плаву в этой пандемийной буре?

Кризис наступает

— Указ губернатора Алтайского края о временном ограничении работы общепита вышел 27 марта. Как вы отнеслись к новости?

— Если честно, я понимала и готовилась к этим мерам. По моим прогнозам, срок вынужденных нерабочих дней не мог быть меньше месяца. Еще в середине марта был составлен финансовый план с учетом простоя до конца апреля. Поэтому указ губернатора не стал для меня неожиданностью. Но к тому, что это затянется на неопределенный срок, я была не готова. Как и у многих предпринимателей, кроме обязательных платежей по заработной плате, налогам, аренде у меня были достаточно крупные ежемесячные платежи по кредиту. В августе 2019 года была открыта третья точка сети с привлечением кредитных средств.

— Сегодня бизнес вынужден ужиматься, в том числе и сокращать сотрудников. Вы пошли на это?

— Многие предприниматели пошли именно по этому пути, чтобы сохранить бизнес, и где-то я их понимаю. Но для меня сохранение коллектива — дело принципа. Общепит — такой бизнес, успех которого на 90% зависит от людей, здесь не автоматизируешься и не перейдешь на удаленку.

Было принято непростое решение — снизить в разумных пределах зарплату всех сотрудников. Но это гораздо лучше, чем сокращения или отпуск без содержания. У нас достаточно сплоченный коллектив, и работники поняли и поддержали меня.

— И как вам удается справляться?

— Меня поддержали арендодатели. Они отменили плату за апрель, а за май выставили счет с 50-процентной скидкой. Была идея оперативно организовать доставку, но, взвесив все за и против, решили не делать лишних движений. Этим направлением мы никогда не занимались и в условиях самоизоляции вряд ли смогли бы организовать качественную услугу. Тем более надежда на то, что скоро все вернется в прежнее русло, оставалась. На данный момент я не питаю иллюзий и думаю, что к прежнему режиму работы мы вернемся не раньше сентября. Да, нам разрешили работать в режиме «на вынос». Но это не решает общей проблемы, выручка снизилась в несколько раз. Людям элементарно негде есть эту еду.

Валентина Берх , владелица сети современных столовых «Скороварка». Дмитрий Лямзин.

Выход есть

— Чем помог ваш финансовый партнер — Сбербанк?

— Со Сбербанком я сотрудничаю с 2014 года, с открытия первого заведения. И была очень рада, когда финансовый партнер подключился к программе поддержки малого и среднего бизнеса. Хочу отметить, что все вопросы решались оперативно. Мы одними из первых в Алтайском отделении Сбербанка воспользовались программой льготного кредитования под 0%, реструктуризировали кредит по собственной программе банка. Насколько я помню, от момента озвучивания президентом программы поддержки по телевидению до момента подписания договора прошло 3−4 дня. Договор на реструктуризацию кредита был оформлен за 1 день. Сотрудники Сбербанка, несмотря на сложности работы на удаленке, всегда были на связи, помогали с решением всех возникающих вопросов. Меры поддержки, которыми мы воспользовались, помогли сохранить часть оборотных средств. Кроме того, мы ежемесячно используем средства кредита на заработную плату с нулевой ставкой. Это стало большим подспорьем для сохранения коллектива предприятия. Сейчас мы также подали документы на целевой кредит на зарплату под 2% годовых.

— И как вы теперь смотрите в будущее?

— С надеждой. Благодаря программам поддержки, оперативной и слаженной работе сотрудников Сбербанка, благодаря пониманию и поддержке коллектива я надеюсь сохранить предприятие. И когда все закончится, «Скороварка» будет готова к наплыву посетителей, соскучившихся по свежей и вкусной еде.

Справка Валентина Петровна Берх — экономист, предприниматель. Является владелицей сети современных столовых «Скороварка». На сегодняшний день в Барнауле работает три заведения сети, а штат сотрудников составляет 82 человека.

Иван Шешиков,

заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Мы находимся в постоянном взаимодействии с клиентами и оперативно подключаемся к реализации адресованным им программ и инициатив, сами стремимся предлагать актуальные решения. Сбербанк включился в реализацию новой программы льготного кредитования под 2%, которая направлена на сохранение занятости и восстановление операционной деятельности предприятия. Воспользоваться целевыми кредитами могут компании всех сегментов из пострадавших отраслей. Главная особенность этой программы заключается в том, что бизнесу, который до марта 2021 года сохранит численность сотрудников на уровне 90%, государство полностью погасит кредит и начисленные проценты. Принимать заявки мы начали с 18 мая, массовый запуск программы − сегодня. Отмечу, что Сбербанк является участником всех государственных программ, направленных на поддержку предпринимателей в период пандемии. Компания также разработала собственную расширенную программу по реструктуризации кредитов заемщиков и предложила ряд инициатив, которые позволяют предпринимателям экономить средства. Бизнесу доступны актуальные в текущий период информационные ресурсы Сбербанка и специальные предложения от компаний его экосистемы. Из перечня мер поддержки, доступных в банке, корпоративные клиенты могут сформировать свой пакет антикризисных решений.

Евгения Скаредова