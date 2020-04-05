Сбербанк пояснил, кому предоставляются кредитные каникулы, а кому они не положены

Сбербанк России на своем сайте 5 апреля опубликовал информацию о том, кому и в каких случаях будут предоставлены кредитные каникулы в период коронавирусного и экономического кризисов в стране. Кроме того, в законе есть ограничения по сумме и предназначению кредита.