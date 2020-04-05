Сбербанк пояснил, кому предоставляются кредитные каникулы, а кому они не положены

По данным кредитной организации, кредитные каникулы будут предоставлены заемщику в случае, если его доход в 2020 году снизился по сравнению со средним доходом 2019 года.
В этом случае заявитель должен в течение 90 дней предоставить в кредитную организацию справку о снижении доходов.
Но банк вправе предложить ему собственные, более гибкие программы реструктуризации задолженности по кредиту с учетом конкретной ситуации заемщика.
Напомним, что федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие 3 апреля 2020 года.
Также важно знать, что кредитные каникулы, в соответствии с законом, предоставляются только в тех случаях, где максимальная сумма самого кредита не превышает:
- по ипотечным кредитам — 1,5 млн рублей;
- по автокредитам — 600 тыс. рублей;
- по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тыс. рублей;
- по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тыс. рублей;
- по кредитным картам для физических лиц — 100 тыс. рублей.