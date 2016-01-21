Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»

Сбербанк и Visa объявляют о старте совместной акции «Приятные путешествия с картой Visa», которая предусматривает начисление повышенных бонусов СПАСИБО за безналичные покупки, совершенные за рубежом.
В рамках акции при покупках по карте Visa в категориях «Кафе, рестораны, fast food», «Шопинг (одежда, обувь, аксессуары)» и «Duty Free (магазины беспошлинной торговли в аэропортах)» на сумму, эквивалентную 7000 рублей и более единовременно, совершенных в период с 20 января по 29 февраля 2020 года, Участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают повышенные бонусы на следующих условиях: 1-я покупка — 10% бонусами СПАСИБО (но не более 700 бонусов), 5-я покупка — 20% бонусами СПАСИБО (но не более 1400 бонусов), 10-я покупка — 30% бонусами СПАСИБО (но не более 2100 бонусов). Покупки совершаются в валюте страны пребывания в розничных точках продаж: операции в зарубежных интернет-магазинах не бонусируются. Фонд акции ограничен.
Дмитрий Малых,
директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:
Мы уверены, что данная акция придется по вкусу всем нашим клиентам, совершающим покупки по карте Visa во время зарубежных поездок. Ведь это приятно: начать новый год с новых покупок за границей, а затем продолжить шопинг в России, используя полученные бонусы СПАСИБО.
Андрей Писарев,
генеральный директор АО «ЦПЛ» (оператора программы «Спасибо от Сбербанка»):
Акция с Visa — это тот случай, когда праздники закончились, а наши подарки нет. Теперь после заграничной поездки не придется сетовать на траты, а можно будет порадоваться полученным за них бонусам СПАСИБО, продлевая таким образом удовольствие от путешествия.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.
*Предложение действительно для Участников Программы «Спасибо от Сбербанка» (Программа) — Держателей Карт платежной системы VISA® (подробнее о картах: https://www.sberbank.ru) в рамках Акции «Приятные путешествия с картой VISA01.2020» (далее — Акция) Организатора — Уполномоченной компании. Акция действует
совершить Действительные операции по оплате Товаров с использованием Карты на сумму от 7000 (Семи тысяч) рублей единовременно, в розничных ТСП следующих категорий на выбор Участника: «Кафе и рестораны», «Одежда и обувь» и «Duty Free», расположенных на территории иностранных государств. Количество поощрений ограничено. Подробнее об Организаторе, условиях участия в Акции, правилах ее проведения, количестве поощрений, сроках, месте и порядке их получения, ограничениях: spasibosberbank.ru. Организатор Программы (действует