Сбербанк приглашает клиентов отправиться в «Приятное путешествие с картой Visa»

Сбербанк и Visa объявляют о старте совместной акции «Приятные путешествия с картой Visa», которая предусматривает начисление повышенных бонусов СПАСИБО за безналичные покупки, совершенные за рубежом.

В рамках акции при покупках по карте Visa в категориях «Кафе, рестораны, fast food», «Шопинг (одежда, обувь, аксессуары)» и «Duty Free (магазины беспошлинной торговли в аэропортах)» на сумму, эквивалентную 7000 рублей и более единовременно, совершенных в период с 20 января по 29 февраля 2020 года, Участники программы «Спасибо от Сбербанка» получают повышенные бонусы на следующих условиях: 1-я покупка — 10% бонусами СПАСИБО (но не более 700 бонусов), 5-я покупка — 20% бонусами СПАСИБО (но не более 1400 бонусов), 10-я покупка — 30% бонусами СПАСИБО (но не более 2100 бонусов). Покупки совершаются в валюте страны пребывания в розничных точках продаж: операции в зарубежных интернет-магазинах не бонусируются. Фонд акции ограничен.

Дмитрий Малых,

директор дивизиона «Эквайринг и банковские карты» Сбербанка:

Мы уверены, что данная акция придется по вкусу всем нашим клиентам, совершающим покупки по карте Visa во время зарубежных поездок. Ведь это приятно: начать новый год с новых покупок за границей, а затем продолжить шопинг в России, используя полученные бонусы СПАСИБО.

Андрей Писарев,

генеральный директор АО «ЦПЛ» ( оператора программы «Спасибо от Сбербанка»):

Акция с Visa — это тот случай, когда праздники закончились, а наши подарки нет. Теперь после заграничной поездки не придется сетовать на траты, а можно будет порадоваться полученным за них бонусам СПАСИБО, продлевая таким образом удовольствие от путешествия.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481. Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.