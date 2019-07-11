Сбербанк проанализировал, как инвестирует молодежь

Сбербанк в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по обработке и анализу больших данных) проанализировал, интересуют ли молодежь инвестиции и задумывается ли она о пенсии.

Количество молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет среди компаний Блока «Управление благосостоянием» Сбербанка постепенно растет. В «Сбербанк страхование жизни» их уже около 5%, в «Сбербанк Управление активами» — около 2% от всей клиентской базы, а их активы приближаются к одному млрд рублей. При этом за год количество наших молодых инвесторов увеличилось вдвое.

Подавляющее большинство молодых клиентов «Сбербанк страхование жизни» (93%) по программам накопительного страхования предпочитают делать ежемесячные взносы — в среднем 2719 рублей. Как правило, они хотят накопить около 300 тыс. рублей и собираются сделать это за 10 лет. Интересно, что девушек накопительное страхование жизни привлекает гораздо больше, чем юношей — в процентном соотношении их 70% к 30%.

Молодежь интересуется серьезными финансовыми инструментами. Более 80% клиентов самой молодой группы «Сбербанк Управление активами» инвестируют в облигации, что эквивалентно 58% их совокупных активов. 59% предпочитает акции (14% активов). Всего 2% вкладывает в недвижимость, но в активах эта доля составляет 13%. Ещё 3% клиентов 18−25 лет выбирают продукты с защитой капитала, что эквивалентно 15% активов. Молодые инвесторы могут выбирать сразу несколько видов финансовых инструментов, поэтому в сумме получается больше 100%.

Думает ли молодежь о пенсии? Ответ на этот вопрос был найден во время недавнего телефонного опроса, который прошел в восьми федеральных округах России по заказу НПФ Сбербанка. Молодые люди в возрасте от 18−29 лет, которые откладывают на будущее, единогласно (100%) заявили, что начали задумываться о пенсионных накоплениях в возрасте до 25 лет.

Ожидания молодежи (18−29 лет) от предстоящей пенсии позитивнее, чем у респондентов постарше. 11% из опрошенных молодых людей рассчитывают после выхода на пенсию получать свыше 50 тыс. рублей в месяц. Доход от 15 тыс. до 20 тыс. рублей устроил бы четверть представителей этой возрастной группы, принявших участие в опросе.

Максим Волков,

заместитель председателя Сибирского банка:

Растущее внимание молодежи к накоплениям и инвестициям — позитивный сигнал. Молодые люди все более склонны к планированию и управлению финансами. Доля молодых инвесторов в общей массе невелика, но в данном случае важен сам тренд — молодежь больше задумывается о будущем, учится работать с инвестиционными инструментами. Пока речь идет о небольших по меркам фондового рынка суммах, тем не менее, это свидетельствует о рациональном и обдуманном подходе. Мы готовы развивать линейку наших накопительных и инвестиционных продуктов, чтобы она в большей степени соответствовала запросам наших молодых клиентов.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Проект «СберДанные» — инициатива Сбербанка по обработке и анализу больших данных. На основе информации, получаемой из платежных систем и общедоступных источников, эксперты банка предоставляют количественные характеристики социально-экономических процессов, происходящих в стране на макро- и микроэкономическом уровне. При анализе используются только агрегированные обезличенные данные. Идентифицировать по ним конкретных клиентов невозможно. Персональная информация и любая информация, составляющая коммерческую тайну, не раскрываются.

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» — широкий спектр программ рискового, накопительного и инвестиционного страхования жизни.

AO «Сбербанк Управление активами» — услуги доверительного управления для частных и институциональных инвесторов.

АО «НПФ Сбербанка» — индивидуальные пенсионные планы и обязательное пенсионное страхование.

Источник: Сибирский банк ПАО Сбербанк