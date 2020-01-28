Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам.

Эксперт Сбербанка рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.
Антон Милютин,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:
Мы рассказали о тех базовых вещах, которые должен знать каждый современный человек. Сегодняшний студент — уже активный участник экономики. Завтра он будет работать, зарабатывать деньги, думать о доходах, затратах, накоплениях, инвестициях и экономических факторах.
Мы активно продвигаем тему финансовой грамотности в текущей деятельности. Взаимодействуя с клиентом, мы обсуждаем с ним его действия, помогаем выбрать тот или иной продукт. Ошибка считать, что банку не нужен грамотный потребитель. По мере усложнения продукта и ускорения темпов жизни, важно, чтобы человек, приходящий в банк, четко понимал, что он хочет, имел возможность сделать правильный выбор и в конечном счете в этом выборе не разочаровался. Мы верим в то, что наши действия и наши сотрудники помогают клиентам принимать правильные решения и в их повседневной деятельности, и в бизнесе.
Вопросы студентов касались самых разных аспектов темы: безопасности, сбережений, ипотеки и других. Завершилось занятие викториной на знание банковских продуктов и услуг. «Интересуйтесь финансами и будьте ответственными пользователями финансовых услуг», — подвел итог лекции и напутствовал студентов Антон Милютин.
Напомним, в этом году Сбербанк проведет лекции «Как стать финансово грамотным человеком» более чем в 100 вузах России.
Справка
ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.
Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.