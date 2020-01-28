Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам.

Эксперт Сбербанка рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

Мы рассказали о тех базовых вещах, которые должен знать каждый современный человек. Сегодняшний студент — уже активный участник экономики. Завтра он будет работать, зарабатывать деньги, думать о доходах, затратах, накоплениях, инвестициях и экономических факторах.

Мы активно продвигаем тему финансовой грамотности в текущей деятельности. Взаимодействуя с клиентом, мы обсуждаем с ним его действия, помогаем выбрать тот или иной продукт. Ошибка считать, что банку не нужен грамотный потребитель. По мере усложнения продукта и ускорения темпов жизни, важно, чтобы человек, приходящий в банк, четко понимал, что он хочет, имел возможность сделать правильный выбор и в конечном счете в этом выборе не разочаровался. Мы верим в то, что наши действия и наши сотрудники помогают клиентам принимать правильные решения и в их повседневной деятельности, и в бизнесе.