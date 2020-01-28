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Экономика
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Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам

Во вторник, 28 января, управляющий Алтайским отделением Сбербанка Антон Милютин прочитал лекцию по финансовой грамотности для студентов Алтайского государственного педагогического университета. Проведение лекций — традиционная активность Сбербанка, приуроченная к Дню студента.

Антон Милютин.
Антон Милютин.
ПАО Сбербанк.

Эксперт Сбербанка рассказал студентам об основах финансовой грамотности, личном финансовом планировании, современных инструментах на рынке, о способах получения не только текущих доходов, но и формировании капитала для будущей пенсии. Получение любого дохода неразрывно связано с риском. В ходе лекции студенты узнали, какие финансовые риски существуют, как ими управлять, как избежать риска мошенничества и какие методы социальной инженерии используют преступники.

Антон Милютин,
управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк:

Мы рассказали о тех базовых вещах, которые должен знать каждый современный человек. Сегодняшний студент — уже активный участник экономики. Завтра он будет работать, зарабатывать деньги, думать о доходах, затратах, накоплениях, инвестициях и экономических факторах.

Мы активно продвигаем тему финансовой грамотности в текущей деятельности. Взаимодействуя с клиентом, мы обсуждаем с ним его действия, помогаем выбрать тот или иной продукт. Ошибка считать, что банку не нужен грамотный потребитель. По мере усложнения продукта и ускорения темпов жизни, важно, чтобы человек, приходящий в банк, четко понимал, что он хочет, имел возможность сделать правильный выбор и в конечном счете в этом выборе не разочаровался. Мы верим в то, что наши действия и наши сотрудники помогают клиентам принимать правильные решения и в их повседневной деятельности, и в бизнесе.

Вопросы студентов касались самых разных аспектов темы: безопасности, сбережений, ипотеки и других. Завершилось занятие викториной на знание банковских продуктов и услуг. «Интересуйтесь финансами и будьте ответственными пользователями финансовых услуг», — подвел итог лекции и напутствовал студентов Антон Милютин.

Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам.
Сбербанк провел в Барнауле лекцию по финансовым инструментам.
ПАО Сбербанк.

Напомним, в этом году Сбербанк проведет лекции «Как стать финансово грамотным человеком» более чем в 100 вузах России.

Справка

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

Официальные сайты Банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

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