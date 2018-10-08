Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 октября
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Экономика
192

Сбербанк: средний доход пенсионера в России составляет 46 тысяч рублей‍

Средний доход работающих пенсионеров составляет 46 тыс. рублей, к такому выводу пришел Сбербанк, проанализировав потребительское поведение россиян пенсионного возраста.

На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров.
Олег Богданов

По данным банка, средняя зарплата работающих пенсионеров составляет около 32 тыс. рублей. При том что средняя зарплата по стране составляет 42,4 тыс. рублей. Но с учетом пенсий, доходы пенсионеров составляют 46 тыс. рублей, это больше, чем у работающих россиян допенсионного возраста.

Зарплаты больше 100 тыс. рублей получает лишь около 4% работающих пенсионеров. В крупном бизнесе зарплаты у пенсионеров — 44 тыс. рублей, в среднем — 28,8 тыс. рублей, в малом — 20 тыс. рублей, у бюджетников — 42 тыс. рублей. При этом у бюджетников и сотрудников крупных компаний средняя пенсия — около 15 тыс. рублей, а в малом бизнесе — 12 тыс. рублей. Авторы исследования полагают, что ситуация в малом бизнесе может обстоять иначе в связи с искаженным отражением уровня доходов: у многих до сих пор есть т.н. «серая» и «черная» заработная плата.

В Сбербанке пришли к выводу, что через пять лет после наступления пенсионного возраста работать продолжают только 43% мужчин и 70% женщин. К 75 года работают только 2% мужчин и женщин.

При этом авторы исследований на основе выборки пришли к выводу, что до 68 лет россияне живут в свое удовольствие и не меняют привычную структуру расходов, например, путешествуют. Но после 68 лет почти все средства уходят на медицину.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
PDA
Email подписка