Сбербанк: средний доход пенсионера в России составляет 46 тысяч рублей‍

По данным банка, средняя зарплата работающих пенсионеров составляет около 32 тыс. рублей. При том что средняя зарплата по стране составляет 42,4 тыс. рублей. Но с учетом пенсий, доходы пенсионеров составляют 46 тыс. рублей, это больше, чем у работающих россиян допенсионного возраста.

Зарплаты больше 100 тыс. рублей получает лишь около 4% работающих пенсионеров. В крупном бизнесе зарплаты у пенсионеров — 44 тыс. рублей, в среднем — 28,8 тыс. рублей, в малом — 20 тыс. рублей, у бюджетников — 42 тыс. рублей. При этом у бюджетников и сотрудников крупных компаний средняя пенсия — около 15 тыс. рублей, а в малом бизнесе — 12 тыс. рублей. Авторы исследования полагают, что ситуация в малом бизнесе может обстоять иначе в связи с искаженным отражением уровня доходов: у многих до сих пор есть т.н. «серая» и «черная» заработная плата.

В Сбербанке пришли к выводу, что через пять лет после наступления пенсионного возраста работать продолжают только 43% мужчин и 70% женщин. К 75 года работают только 2% мужчин и женщин.

При этом авторы исследований на основе выборки пришли к выводу, что до 68 лет россияне живут в свое удовольствие и не меняют привычную структуру расходов, например, путешествуют. Но после 68 лет почти все средства уходят на медицину.