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Экономика
29

Россельхозбанк присоединился к Системе быстрых платежей

Россельхозбанк подключился к Системе быстрых платежей (СБП) платежной системы Банка России. Теперь переводы в СБП доступны клиентам РСХБ.

Система дает возможность физическим лицам круглосуточно осуществлять мгновенные переводы по номеру мобильного телефона клиентам банков-участников СБП. ЦБ РФ выступает оператором и расчетным центром системы, а Национальная система платежных карт (НСПК) — операционным платежным и клиринговым центром. Безопасность переводов обеспечивается на стороне всех участников СБП: банков, Банка России и НСПК с использованием современных систем защиты.

Сервис позволит клиентам Россельхозбанка отправлять и получать деньги, в том числе между своими счетами, открытыми в разных банках. Помимо межбанковских переводов станут доступны переводы по номеру мобильного телефона между клиентами РСХБ.

«Россельхозбанк является надежным партнером НСПК и полностью поддерживает инициативу ЦБ РФ развивать дистанционные банковские технологии. Мы регулярно повышаем качество и уровень сервиса для держателей карт Россельхозбанка. Уверена, что переводы денежных средств через Систему быстрых платежей станут востребованной и популярной услугой среди наших клиентов», — отметила Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.

АО «Россельхозбанк»

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