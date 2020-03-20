СберМаркет экономит время: чем удивит барнаульцев новый сервис доставки продуктов из магазинов

Россияне тратят в среднем 3−4 часа в неделю на походы по магазинам, включая дорогу туда и обратно, прогулки между стеллажей и очереди на кассе. Эта рутина превращается в настоящий квест, если в магазин приходится идти с маленьким ребенком. А представьте, если бы продукты сами оказывались на пороге вашей двери? Теперь такая возможность есть! В Барнаул пришел сервис доставки продуктов с полок магазинов СберМаркет .

Он избавит вас от стояния в пробках и в очередях, и доставит в точное время продукты на дом. Сервис придется особенно по вкусу молодым мамам, которые физически не могут поехать в гипермаркет с ребенком, занятым людям, у которых нет времени на поездку в магазин, а также тем, тем, кто не готов тратить весь выходной на поездку в гипермаркте, и тем, у кого просто нет возможности ездить: пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Как работает СберМаркет, чем он может быть полезен жителям Барнаула: отвечаем на главные вопросы.

Что такое СберМаркет? СберМаркет — сервис доставки продуктов с полок магазинов, который работает в 44 российских городах. На начальном этапе в Барнауле продукты будут привозить из популярного среди горожан гипермаркета METRO Cash and Carry.

СберМаркет — это тот же интернет-магазин? Вовсе нет. СберМаркет — не интернет-магазин, это сервис, который осуществляет доставку из гипермаркетов. Специалисты сервиса — ваши персональные помощники, которые уже дежурят в магазине и жду ваш заказ.

Как оформить заказ? Заходите на сайт sbermarket.ru или скачиваете приложение СберМаркет. Вводите адрес доставки и выбираете доступный магазин. Переходите в каталог и выбираете все необходимое. Вводите контактные данные для связи , выберете время , когда вам будет удобно принять курьера , а также удобный способ оплаты ( по карте онлайн или по карте при получении). Дождитесь курьера. Все!

Новый сервис доставки СберМаркет.

Когда можно получить заказ? Продукты привозятся в день заказа в удобный двухчасовой интервал. Время вы выбираете сами.

Что доступно для заказа? Для заказа доступны не только продукты питания, но и электроника, бытовая техника, товары для детей, автотовары, товары для дома и дачи и многое дургое. В общей сложности — более 23 000 товаров, из которых 2000 — продаются со скидками до 50%.

А вдруг привезут «просрочку»? Исключено. Специалисты сервиса проходят обучение, где им рассказывают, как выбирать любые категории товаров: свежую рыбу, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты. Кроме этого, сотрудники сдают квалификационные тесты. Они никогда не положат в корзину товар, который не соответствует стандартам качества СберМаркета: нарушена упаковка, срок годности истек более чем на 60%, недозрелые/перезрелые фрукты или овощи.

Новый сервис доставки СберМаркет.

А если в магазине выбранный товар не попал в стандарты? В случае, если выбранный вами товар на полках магазина не соответствует стандартам качества, сборщик сервиса находит замену из той же категории товаров в том же ценовом диапазоне или вовсе отменяет товар. Замены и отмены согласовываются с клиентом по телефону.

А если мне не понравится то , что привезут? В случае, если вы недовольны товаром, сервис вернет деньги в кратчайший срок (не более суток).

Зачем заказывать продукты с доставкой на дом? Во-первых, это экономия времени. Вместо того, чтобы провести все воскресенье в гипермаркете, закупаясь на неделю, вам нужно будет потратить 15 минут на выбор товаров из каталога и встретить курьера. Все остальное время можно провести с близкими или посвятить себе. Во-вторых, возможность сэкономить деньги. В каталоге сервиса более 2000 товаров со скидками, которые собраны в одной категории. Это быстро и удобно — иногда получается собрать всю корзину из скидочных товаров и существенно сэкономить. В-третьих, стоимость доставки — не больше одной чашки кофе или поездки на такси: 98 рублей при первом заказе и 158 рублей при последующих.

Новый сервис доставки СберМаркет.

СберМаркет Сайт: sbermarket.ru Социальные сети: Инстаграм

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