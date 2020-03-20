СберМаркет экономит время: чем удивит барнаульцев новый сервис доставки продуктов из магазинов

Он избавит вас от стояния в пробках и в очередях, и доставит в точное время продукты на дом. Сервис придется особенно по вкусу молодым мамам, которые физически не могут поехать в гипермаркет с ребенком, занятым людям, у которых нет времени на поездку в магазин, а также тем, тем, кто не готов тратить весь выходной на поездку в гипермаркте, и тем, у кого просто нет возможности ездить: пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Как работает СберМаркет, чем он может быть полезен жителям Барнаула: отвечаем на главные вопросы.
СберМаркет — сервис доставки продуктов с полок магазинов, который работает в 44 российских городах. На начальном этапе в Барнауле продукты будут привозить из популярного среди горожан гипермаркета METRO Cash and Carry.
Вовсе нет. СберМаркет — не интернет-магазин, это сервис, который осуществляет доставку из гипермаркетов. Специалисты сервиса — ваши персональные помощники, которые уже дежурят в магазине и жду ваш заказ.
- Заходите на сайт sbermarket.ru или скачиваете приложение СберМаркет.
- Вводите адрес доставки и выбираете доступный магазин.
- Переходите в каталог и выбираете все необходимое.
- Вводите контактные данные для связи, выберете время, когда вам будет удобно принять курьера, а также удобный способ оплаты (по карте онлайн или по карте при получении).
- Дождитесь курьера. Все!
Продукты привозятся в день заказа в удобный двухчасовой интервал. Время вы выбираете сами.
Для заказа доступны не только продукты питания, но и электроника, бытовая техника, товары для детей, автотовары, товары для дома и дачи и многое дургое. В общей сложности — более 23 000 товаров, из которых 2000 — продаются со скидками до 50%.
Исключено. Специалисты сервиса проходят обучение, где им рассказывают, как выбирать любые категории товаров: свежую рыбу, мясо, молочные продукты, овощи и фрукты. Кроме этого, сотрудники сдают квалификационные тесты. Они никогда не положат в корзину товар, который не соответствует стандартам качества СберМаркета: нарушена упаковка, срок годности истек более чем на 60%, недозрелые/перезрелые фрукты или овощи.
В случае, если выбранный вами товар на полках магазина не соответствует стандартам качества, сборщик сервиса находит замену из той же категории товаров в том же ценовом диапазоне или вовсе отменяет товар. Замены и отмены согласовываются с клиентом по телефону.
В случае, если вы недовольны товаром, сервис вернет деньги в кратчайший срок (не более суток).
Во-первых, это экономия времени. Вместо того, чтобы провести все воскресенье в гипермаркете, закупаясь на неделю, вам нужно будет потратить 15 минут на выбор товаров из каталога и встретить курьера. Все остальное время можно провести с близкими или посвятить себе. Во-вторых, возможность сэкономить деньги. В каталоге сервиса более 2000 товаров со скидками, которые собраны в одной категории. Это быстро и удобно — иногда получается собрать всю корзину из скидочных товаров и существенно сэкономить. В-третьих, стоимость доставки — не больше одной чашки кофе или поездки на такси: 98 рублей при первом заказе и 158 рублей при последующих.
Сайт: sbermarket.ru
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