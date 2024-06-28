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Экономика
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СберСтрахование застраховала малый бизнес в Сибири на 5,5 млрд рублей

СберСтрахование в январе-мае 2024 года застраховала предприятия малого и микробизнеса в Сибири на общую сумму 5,5 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в Новосибирске рассказал председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Малый цветочный бизнес.
Малый цветочный бизнес.
Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

Больше всего договоров, оформленных в регионе, приходится на Алтайский (33%) и Красноярский края (24%), а также Новосибирскую область (17%).

Страховая сумма, на которую представители компаний сегмента малого бизнеса в Сибири, страхуют своё дело, выросло на 119%.

Чаще всего полисы для комплексной защиты своего дела приобретают предприниматели, которые работают в сфере оптовой и розничной торговли (25%), растениеводства и животноводства (16%), пассажирских и грузовых перевозок (4%), а также ресторанах и кафе (3%) и строительной сфере (3%).

Дмитрий Солнцев,
председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Согласно статистике СберСтрахования за 2023 год, самый большой ущерб малому и микробизнесу причинили пожары и стихийные бедствия. Средняя выплата по этим страховым случаям составила 2,4 млн и 1,2 млн рублей соответственно. К сожалению, ввиду ограниченного штата сотрудников и финансовых возможностей фактические любое происшествие может привести к приостановке деятельности предпринимателя. Страховой полис покрывает такие ситуации и помогает как можно скорее возобновить свою деятельность. К примеру, у одного из клиентов загорелся автосервис. Выплата в размере 3,8 млн рублей позволила ему отремонтировать помещение и возобновить ремонт автомобилей. При этом стоимость страхового полиса составляла всего 20,3 тысячи рублей.

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