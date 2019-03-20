Счетная палата: ФСИН закупает продукты для колоний по завышенным ценам

Аудит показал, что в 2015—2017 годах подведомственные унитарные предприятия и учреждения обеспечивали более 79% поставок продовольствия ФСИН.

«При этом цены на значительную часть продуктов питания по контрактам превышали региональную стоимость продуктов в два раза и более. Только в трех проверенных территориальных органах ФСИН установлены избыточные расходы средств федерального бюджета на сумму более 237 млн рублей», — заявляют в Счетной палате.