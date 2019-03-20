Счетная палата: ФСИН закупает продукты для колоний по завышенным ценам

Аудит показал, что в 2015—2017 годах подведомственные унитарные предприятия и учреждения обеспечивали более 79% поставок продовольствия ФСИН.
«При этом цены на значительную часть продуктов питания по контрактам превышали региональную стоимость продуктов в два раза и более. Только в трех проверенных территориальных органах ФСИН установлены избыточные расходы средств федерального бюджета на сумму более 237 млн рублей», — заявляют в Счетной палате.
Выяснилось, что ФСИН не учитывала ежегодное уменьшение численности людей, которые содержатся в СИЗО и колониях. Это привело к завышению объемов бюджетных ассигнований.
Проверка также показала, что учреждения ФСИН накапливают чрезмерные переходящие запасы продовольствия, пишет znak.com. На 1 января 2017 года их объем превысил полугодовую потребность, а стоимость этих запасов составила более 8 млрд рублей.
Такая ситуация сложилась из-за того, что ни Минюст, ни ФСИН нормативно не установили пределы накопления продовольственных запасов, уверены в Счетной палате.