Счетная палата нашла у алтайского минкультуры неиспользованные деньги и площади

Счетная палата Алтайского края проверила, насколько эффективно региональное министерство культуры использует государственные деньги и имущество. Контрольный орган нашел несколько нарушений, а результаты отправили в АКЗС.

Проверяющие выяснили, что на балансе минкультуры и подведомственных учреждений числятся деньги невостребованных проектных работ прошлых лет. В бюджетной отчетности есть финансовые затраты, которые не были приняты к учету Алтайским государственным театром для детей и молодежи от «Алтайстройзаказчика». Это создает риск «утраты государственного имущества и материальных ценностей, приобретенных за счет средств бюджета, и носит признаки причинения ущерба».

Среди прочих нарушений представители счетной палаты нашли нежилые помещения, которые принадлежат минкультуре и не используются. Их площадь составила 246,5 кв. м. Из-за этого краевой бюджет терял 432 тыс. рублей в год.

Например, за Алтайским государственным музыкальным колледжем закреплено непригодное к эксплуатации и неохраняемое здание, включенное в список памятников Великой Отечественной войны Алтайского края. Расходы на его содержание в 2018 году составили 229,3 тыс. рублей.

Государственный архив Алтайского края приобрел в собственность здание площадью 2468,8 кв. м., в котором часть помещений (площадью 54,6 кв. м.) сдавалась в аренду, часть (735,9 кв. м.) — передана по договору безвозмездного пользования министерству юстиции региона. В 2018 году на них ушло 3645,5 тыс. рублей.

Алтайский государственный Дом народного творчества заключил контракт с фирмой «Верес», которая отремонтировала киноцентр за 139,4 тыс. рублей. Оказалось, что на отремонтированных стенах есть множество дефектов. Заказчик не обеспечил должный контроль за качеством, оплатил некачественно выполненные работы, что «свидетельствует о неэффективности произведенных за счет средств краевого бюджета расходов».

Счетная палата также обратила внимание на просроченную дебиторскую задолженность, которая создает риски невозврата бюджетных средств, предоставление недостоверного отчета о выполнении госзадания за 2018 год и другие неточности.

Материалы проверки направили в АКЗС. Данные в отношении «Алтайстройзаказчика» отправили в краевую прокуратуру.