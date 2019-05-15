В Алтайском крае в десятки раз выросло нецелевое расходование бюджетных денег

Счётная палата Алтайского края выявила в 2018 году финансовых нарушений на 3,2 млрд рублей. Это в 1,8 раза больше, чем годом ранее. Об этом глава ведомства Виктор Миненок 15 мая рассказал спикеру краевого заксобрании Александру Романенко.

55% нарушений допустили в муниципальных образованиях: городах и районах. При этом, отметил Миненок, палата комплексно проверила только 8 муниципалитетов и еще несколько — анализируя исполнение краевых программ.

Из общего объема нарушений 324 млн рублей — это неэффективное использование бюджетных средств. Большая их часть не носит грубый характер. Однако, подчеркнул Миненок, число таких нарушений выросло в два раза — с 421 до 889.

В десятки раз выросло нецелевое расходование бюджетных средств. Если раньше, по словам главы Счётной палаты края, эта сумма варьировалась в пределах 1,5−3 млн рублей, то в 2018 она составила 54 млн.

Вся она выявлена в 6 муниципалитетах и связана с расходованием денег, выделенных из краевого бюджета на расчеты за энергоресурсы, преимущественно — за уголь.

Виктор Миненок,

глава Счётной палаты Алтайского края:

Вопроса как всегда два: кто виноват и что делать? Виноваты мы все: видимо, не совсем объяснили, как правильно деньги тратить, не довели до муниципалов, а они не совсем поняли задачи, которые им поставило профильное министерство. Не совсем своевременным был контроль.

Виктор Миненок считает, что контроль должен быть превентивным: не нужно ждать, пока год закончится и деньги уже потратят. Потому что сейчас, уже после выявления нарушений, районы «пишут жалобные письма о том, что 9 млн это большая сумма, дайте рассрочку».

Однако Александр Романенко подчеркнул, что нецелевое расходование — следствие того, что в районах есть свои особенности, которые не всегда совпадают с процедурами, предписанными краевым минстроем.

Виктор Миненок,

глава Счётной палаты Алтайского края:

Контрольные органы не дают правовую оценку. В данном случае речь идёт о соглашениях между минстроем и муниципалитетами, в текстах которых было написано, как и куда потратить деньги. Районы потратили не так и не совсем туда. Но это не связано с приобретением автомобилей, хрусталя и ковров.

Всего Счётная палата предложила устранить нарушения на 862 млн рублей. На 631 млн они уже устранены.

Миненок сообщил, что с 2018 года палата стала рассылать грубым нарушителям предписания. Это документы, неисполнение которых влечет административную ответственность.