Счетная палата нашла в сибирском университете неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Счетная палата России назвала неконкурентными закупки в Сибирском федеральном университете (СФУ) на 4,4 млрд рублей, однако в вузе заявляют о законности всех процедур, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

По данным СП, бюджетные ассигнования в 2015—2019 годах по госпрограмме «Развитие образования» составили 7,1 млрд рублей, по нацпроекту «Образование» — 1,3 млрд, по госпрограмме «Развитие здравоохранения» — 500 млн, по федеральной программе «Развитие образования 2016−2020 годы» — 395 млн.

«В целях осуществления капитальных вложений университетом в период 2014—2019 годов в соответствии с федеральным законом N 44-ФЗ осуществлено 122 закупки с суммарной начальной (максимальной) ценой контрактов 9,04 млрд рублей. При этом около 47% общего количества закупок на общую сумму 4,41 млрд рублей проведено университетом на неконкурентной основе», — отметили в ведомстве.

В рамках федеральной инвестпрограммы построили студгородок, общежития, медицинский центр, многофункциональный комплекс, а также деревню Универсиады и реконструировали аварийный учебно-лабораторный корпус. Общая стоимость — 8,75 млрд рублей, а экономия средств — 4,6%.

Кроме того, по данным ведомства, реконструкцию лабораторного корпуса СФУ задержали на 16 месяцев, но университет не направил подрядчику требований об уплате пени.

На Универсиаде-2019 в Красноярске. www.instagram.com/aleleksandra10

В пресс-службе СФУ сообщили, что проверка Счетная палаты не выявила фактов нецелого расходования выделенных средств.

«Университетом направлялись сведения и документы в обоснование правомерности проведенных закупочных процедур в рамках действующего законодательства; представителями Счетной палаты было проведено доскональное обследование построенных объектов и изучена связанная со строительством документация. Фактов нецелевого использования выделенных университету средств выявлено не было», — подчеркнули в вузе.

Также отметили, что более 95% средств от общего объема выделенного финансирования направили на проведение аукционов в электронной форме или отрытых конкурсов.

«При этом аудиторами к неконкурентным закупкам были отнесены результаты торговых процедур, на участие в которых поступила только одна заявка и, в соответствии с требованиями закона, контракты были заключены с единственными участниками. Заключение контрактов с единственным поставщиком в данном случае не является нарушением законодательства о закупках», — добавили в университете.

По поводу пени за задержку, в СФУ пояснили, что требование об уплате неустойки подрядчику будет направлено после приемки объекта, поскольку только тогда можно будут определить ее размер.