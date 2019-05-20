Счетная палата недовольна освоением денег на нацпроекты

В Счетной палате раскритиковали слишком медленное освоение денег на национальные проекты. Аудиторы считают, что по ряду нацпроектов исполнение расходов находится на нуле.

В докладе Счетной палаты сообщается, что уровень исполнения расходов на исполнение нацпроектов составил лишь 221 млрд рублей, или 12,8% от годового объема, пишет РБК.

В этом году еще ни рубля не направили на нацпроект «Повышение производительности труда и поддержка занятости», при том что по статье запланировано более 7 млрд рублей. Всего на 0,1% выполнили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На «Образование» потратили чуть больше 3%.

Наиболее успешно пока реализуются деньги о нацпроекту «Здоровье» — 44% от запланированной суммы. Однако финансируется лишь направление связанное с онкологическими заболеваниями, тогда как «по четырем другим федеральным проектам исполнение расходов вовсе не осуществлялось, а по трем сложилось на крайне низком уровне (менее 3%)».

Общий бюджет 13 национальных проектов (в том числе план развития инфраструктуры) оценивается в 25,7 трлн рублей. Закупать оборудование и материалы исполнители нацпроектов смогут только у отечественных производителей, пишет ura.ru.