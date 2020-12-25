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Экономика

Счетная палата рассказала, как немножко победить бедность в России

Счетная палата РФ дала правительству рекомендации по сокращению уровня бедности в стране, говорится в сообщении ведомства.

Бедность. Пенсии.
Бедность. Пенсии.
Pixabay.com

В СП отметили, что в 2018 году президент России Владимир Путин сформулировал национальные цели развития страны, одна из которых заключалась в снижении бедности с 13,2% до 6,6% к 2024 году.

Однако в 2020 году национальные цели уточнили. В итоге срок «расправы над бедностью» перенесли на 2030 год.

«Счетная палата совместно с экспертами Центра перспективных управленческих решений (ЦПУР) провела анализ государственной политики, направленной на снижение бедности, который показал, что комплексная государственная политика в сфере обеспечения роста реальных доходов и снижения уровня бедности недостаточно систематизирована. Ей не хватает доказательной базы и адресности», — подчеркнули в ведомстве.

Как показал анализ СП, лишь для небольшой доли мероприятий возможна оценка вклада в достижение наццелей. При этом всего в стране на рост реальных доходов и снижение уровня бедности направили 992 мероприятия.

Бедность. Бездомный.
Бедность. Бездомный.
СС0

Еще один важный аспект, на который обратила внимание Счетная палата, — это недостаточная нацеленность мер соцподдержки на малоимущих.

«C 2014 года по 2018 год около 20% малоимущих домохозяйств находились за пределами государственной соцполитики, не получая никаких социальных выплат», — подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим Минтруду рекомендовали провести анализ и систематизацию имеющейся системы соцподдержки и определить критерии их получения.

СП направила в правительство ряд рекомендаций. В частности, предлагает дополнить стратегические документы (ОНДП и Единый план) «подробным описанием трансформационного механизма и логики влияния мер госполитики на достижение целевых эффектов» роста доходов и снижения бедности.

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