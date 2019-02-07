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Экономика

Счетная палата сообщила о срыве проекта РЖД за 45,6 млрд рублей

Счетная палата (СП) РФ уличила РЖД в срыве реализации проекта стоимостью 45,6 млрд рублей. Речь идет о расширении участка Красноярской железной дороги Междуреченск — Тайшет для экспорта угля с железнодорожной линии Кызыл — Курагино в порты Дальнего Востока, сообщает РБК. Агентство располагает данными СП.

Железная дорога.
Железная дорога.
pixabay.com

РЖД еще в 2011 году взялась за этот проект. По железнодорожной линии Кызыл — Курагино к 2020 году должны были перевозить 15 млн тонн угля, включая вывоз 12 млн тонн с Элегестского месторождения. Проект стоимостью 192,4 млрд рублей реализуется по концессии сроком на 30 лет (с октября 2018-го по декабрь 2048 года). Концедент — Росжелдор, концессионер — Специальная проектная компания (СПК). 47,5% СПК принадлежит ТЭПК Руслана Байсарова, владеющей лицензией на Элегестское месторождение, и УК «Лидер», еще 5% — РЖД.

«Концессионное соглашение на ее строительство Росжелдор заключил только в мае 2018 года, и на дату завершения проверки — декабрь 2018 года — работы там не начинались. Срок завершения работ установлен на май 2023 года. Однако, по нашему мнению, это крайне оптимистичный прогноз», — говорится в сообщении Счетной палаты.

Техническая готовность восьми объектов дороги Междуреченск — Тайшет составляет меньше 50%, а про трем объектам работы не начались вовсе.

При этом деньги (35,7 млрд рублей) из бюджета через Росжелдор были выделены еще 4 года назад. По мнению аудиторов Счетной палаты, низкий уровень работ не позволил РЖД освоить бюджетные средства в срок.

В результате по решениям правительства в 2017—2018 годах более 17 млрд рублей было направлено на реализацию других инфраструктурных проектов компании, пишет znak.com. А часть неосвоенных средств (12,5 млрд рублей) РЖД разместили на депозитах, процентный доход по которым составил 2,4 млрд рублей. Эти деньги Счетная палата призвала учесть при подсчете очередного взноса на проект.

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