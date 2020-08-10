Счетная палата выяснила причину плохих дорог в России

Доля автомобильных дорог федерального значения, которые соответствуют нормативным требованиям, составляет 84,8%. Однако в регионах дела обстоят куда хуже — показатель не дотягивает до 50%. Такие данные опубликованы на сайте Счетной палаты .

Результаты совместной проверки Счетной палаты и региональных КСО (контрольно-счетных органов) показали, что в 2019 году на содержание 1 км автодороги федерального уровня тратилось около 2,2 млн рублей.

Региональные участки обслуживались на сумму в восемь раз меньше — на 1 км уходило 288 тыс. рублей. При том, что протяженность региональных дорог в 10 раз больше.

Как оказалось, в законодательстве не закреплены критерии отнесения автодорог к определенному уровню их содержания и механизмов распределения бюджета. На данный момент установлен только общий норматив для расчета бюджетных ассигнований, который учитывается при распределении федерального бюджета.

В результате регионы получают разный объем средств, к тому же сильно отличающийся от норматива. Ярким примером является объем федеральных средств, доведенный до учреждений ФКУ Упрдор «Забайкалье» (51% от норматива) и ФКУ Упрдор «Прикамье» (91% от норматива).

Убитые российские дороги trinixy.ru/

В ходе проверки также выявили низкую конкуренцию на рынке работ по содержанию федеральных и региональных дорожных сетей.

«Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Выявлены многочисленные нарушения федерального закона № 44-ФЗ в части планирования закупок, метода определения начальной цены контракта, содержания документации о закупке и другие», — сообщил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.

Счетная палата называет нарушением нерегламентированный учет протяженности дорог, которые фактически отсутствуют, не эксплуатируются или не соответствуют правилам классификации дорог. Среди нарушений также были отмечены:

необоснованная оплата услуг по зимнему содержанию участков автодорог , переданных под реконструкцию , капремонт и ремонт , на общую сумму 60,0 млн рублей ( ФКУ Упрдор «Кола», «Прикамье» и «Забайкалье»);

переданных под реконструкцию капремонт и ремонт на общую сумму 60,0 млн рублей ФКУ Упрдор «Кола», «Прикамье» и «Забайкалье»); нецелевое использование средств бюджета Иркутской области на сумму 387,6 млн рублей. ФКУ Упрдор «Прикамье» содержал несуществующий участок , завышен расчет НМЦК за счет увеличения фактической протяженности.

Убитые российские дороги trinixy.ru/

«Мы для себя поставили задачу до конца года разработать порядок и критерии для того, чтобы в следующие периоды выйти на проверку уже с четкими критериями, где и как тратится каждая государственная копейка на федеральные дороги», — заявил заместитель министра транспорта − руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.

Таким образом только 85% автомобильных дорог федерального значения соответствуют «высокому» уровню содержания, реальная стоимость которого гораздо ниже расчетной.