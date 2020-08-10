Счетная палата выяснила причину плохих дорог в России

Результаты совместной проверки Счетной палаты и региональных КСО (контрольно-счетных органов) показали, что в 2019 году на содержание 1 км автодороги федерального уровня тратилось около 2,2 млн рублей.
Региональные участки обслуживались на сумму в восемь раз меньше — на 1 км уходило 288 тыс. рублей. При том, что протяженность региональных дорог в 10 раз больше.
Как оказалось, в законодательстве не закреплены критерии отнесения автодорог к определенному уровню их содержания и механизмов распределения бюджета. На данный момент установлен только общий норматив для расчета бюджетных ассигнований, который учитывается при распределении федерального бюджета.
В результате регионы получают разный объем средств, к тому же сильно отличающийся от норматива. Ярким примером является объем федеральных средств, доведенный до учреждений ФКУ Упрдор «Забайкалье» (51% от норматива) и ФКУ Упрдор «Прикамье» (91% от норматива).
В ходе проверки также выявили низкую конкуренцию на рынке работ по содержанию федеральных и региональных дорожных сетей.
«Экономия по результатам торгов составила не более 1%, основная доля всех госконтрактов заключена с единственным участником торгов по начальной цене контракта. Выявлены многочисленные нарушения федерального закона № 44-ФЗ в части планирования закупок, метода определения начальной цены контракта, содержания документации о закупке и другие», — сообщил аудитор Счетной палаты Валерий Богомолов.
Счетная палата называет нарушением нерегламентированный учет протяженности дорог, которые фактически отсутствуют, не эксплуатируются или не соответствуют правилам классификации дорог. Среди нарушений также были отмечены:
- необоснованная оплата услуг по зимнему содержанию участков автодорог, переданных под реконструкцию, капремонт и ремонт, на общую сумму 60,0 млн рублей (ФКУ Упрдор «Кола», «Прикамье» и «Забайкалье»);
- нецелевое использование средств бюджета Иркутской области на сумму 387,6 млн рублей. ФКУ Упрдор «Прикамье» содержал несуществующий участок, завышен расчет НМЦК за счет увеличения фактической протяженности.
«Мы для себя поставили задачу до конца года разработать порядок и критерии для того, чтобы в следующие периоды выйти на проверку уже с четкими критериями, где и как тратится каждая государственная копейка на федеральные дороги», — заявил заместитель министра транспорта − руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк.
Таким образом только 85% автомобильных дорог федерального значения соответствуют «высокому» уровню содержания, реальная стоимость которого гораздо ниже расчетной.