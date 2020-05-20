Счетная палата выявила «миллиардные» нарушения использования бюджетов в Алтайском крае

В 2019 году общий объем средств, которые проверила Счетная палата, составил 111,8 млрд рублей, из которых 96,3% - это средства бюджетов всех уровней. Из суммы выявленных нарушений 17,3 млн рублей — это нецелевое использование бюджетных средств.
Кроме того, установлено неэффективное использование бюджета на сумму 1,7 млрд рублей.
Существенный прирост общей суммы выявленных финансовых нарушений выявили после проверки ассигнований дорожного фонда Алтайского края, бюджетных средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и на оказание специализированной медицинской помощи.
Больше всего нарушений по-прежнему приходится на формирование и исполнение местных бюджетов.
«На сумму выявленных финансовых нарушений оказывает влияние отсутствие в большинстве муниципальных образований края четкого и отлаженного механизма по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля», — отметил Виктор Миненок, добавив, что работа по созданию контрольных органов в крае продолжается.