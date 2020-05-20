Счетная палата выявила «миллиардные» нарушения использования бюджетов в Алтайском крае

Счетная палата Алтайского края выявила финансовые нарушения при использовании бюджетов разных уровней на общую сумму 6,6 млрд рублей. Об этом на встрече в АКЗС сказал глава контрольного органа Виктор Миненок.

В 2019 году общий объем средств, которые проверила Счетная палата, составил 111,8 млрд рублей, из которых 96,3% - это средства бюджетов всех уровней. Из суммы выявленных нарушений 17,3 млн рублей — это нецелевое использование бюджетных средств.

Кроме того, установлено неэффективное использование бюджета на сумму 1,7 млрд рублей.

Существенный прирост общей суммы выявленных финансовых нарушений выявили после проверки ассигнований дорожного фонда Алтайского края, бюджетных средств на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и на оказание специализированной медицинской помощи.

Больше всего нарушений по-прежнему приходится на формирование и исполнение местных бюджетов.