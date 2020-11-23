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Экономика

Сделано в Барнауле: что нужно знать о городских ярмарках выходного дня. Инфографика

Продовольственные ярмарки, которые проходят в Барнауле в весенне-осенний период, являются отличной возможностью для горожан приобрести качественную продукцию местных производителей по выгодным ценам.

Продовольственные ярмарки «Сделано в Барнауле» в цифрах и фактах.
Продовольственные ярмарки «Сделано в Барнауле» в цифрах и фактах.
Altapress.ru.

Практику проведения таких ярмарок высоко оценивают на федеральном уровне. Так, в прошлом году администрация Барнаула стала победителем в номинации «Лучшая ярмарка» всероссийского конкурса «Торговля России-2019» за организацию и проведение специализированных продовольственных ярмарок.

Рассказываем в инфографике о том, что нужно знать о городских ярмарках «Сделано в Барнауле».

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».

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