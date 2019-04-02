Сечин назвал «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал нефтяную компанию «налогоплательщиком номер один» в России. В 2018 году «Роснефть», по его словам, заплатила налоги в консолидированный бюджет в размере 4 трлн рублей.

Сумма инвестиций по сравнению с 2017 году выросла на 1,5% и достигла 936 млрд рублей, добавил Сечин.

Он рассказал президенту, что чистая прибыль «Роснефти» увеличилась за год в 2,5 раза и составила почти 550 млрд рублей.

«Акционерам было перечислено 225 млрд рублей чистой прибыли», — уточнил Сечин.

«Таким образом, „Роснефть“ вошла в десятку мировых топ-лидеров нефтегазовой отрасли. Это единственная российская компания, которая в этом рейтинге сейчас находится», — заключил он.

Ранее Сечин неоднократно называл «Роснефть» крупнейшим налогоплательщиком в России, в том числе на встречах с руководством страны. Сам президент также отмечал высокие налоговые поступления в бюджет со стороны компании, пишут «Ведомости».

В феврале на встрече с премьером Дмитрием Медведевым Сечин сообщил, что компания подтвердила этот статус, заплатив почти в полтора раза больше налогов по результатам 2018 года, чем годом ранее, и достигла рекорда по этому показателю за всю свою историю.

Руководитель «Роснефти» также подчеркивал, что компания платит намного больше налогов, чем «Газпром», объясняя это несправедливой разницей в налогообложении нефтяной и газовой отраслей страны.