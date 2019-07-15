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15 июля 24°C

Сечин попросил Путина предоставить нефтяникам налоговых льгот на 2,6 трлн рублей

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в письме к президенту РФ Владимиру Путину попросил предоставить нефтяным компаниям налоговые льготы на 2,6 трлн рублей.

Игорь Сечин.
Игорь Сечин.
kremlin.ru

Это необходимо для того, чтобы нефтяники смогли вложить в развитие Арктики от 5 до 8,5 трлн рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ, подлинность которого изданию подтвердили несколько источников.

Сечин просит главу государства поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий особый режим для инвесторов. Президент поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву «проработать предложение и доложить», утверждают два собеседника издания.

Законопроект, о котором идет речь, предполагает освобождение новых нефтегазовых месторождений от уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Уже работающие месторождения при этом не будут платить земельный налог и налог на имущество, а также получат льготы, так налог на прибыль составит 7% вместо 20%, а страховые взносы 7,6% при действующей базовой ставке в 30%, пишет bfm.ru.

Проект

Глава «Роснефти» рассказал президенту о проекте «Восток ойл», который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова (Пайяхское).

В материалах аудиторской компании KMPG, приложенных к письму, говорится, что перспективные ресурсы проекта оцениваются в 2,6 млрд т углеводородного сырья. При этом доказанные запасы нефти составляют более 870 млн т.

Ранее Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал нефтяную компанию «налогоплательщиком номер один» в России. В 2018 году «Роснефть», по его словам, заплатила налоги в консолидированный бюджет в размере 4 трлн рублей.

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