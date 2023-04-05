Сколько сэкономил Алтайский край на госзакупках за год, какие контрсанкционные меры были приняты для поддержки поставщиков и как росла роль малого бизнеса в системе госконтрактов, рассказал заместитель губернатора и министр экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов в ходе интернет-форума 4 апреля.

Как сэкономить миллиарды

5,7 млрд рублей сэкономил Алтайский край на госзакупках в 2022 году. По данным Анатолия Нагорнова, всего в минувшем году состоялось 24,3 тыс. закупок по ФЗ № 44 — это на 6% больше, чем в предыдущем году.

Их общая начальная стоимость составила 90,2 млрд рублей — это на 25% больше, чем в 2021 году, однако непосредственная стоимость заключенных контрактов оказалась на уровне 75,1 млрд рублей — в 1,4 раза больше, чем годом ранее.

Конкуренция составила три заявки участников на 1 закупку. Несколько сократилась также доля несостоявшихся процедур.

Деньги. Источник: Freepik , автор ededchechine.

Поддержка малого бизнеса

В рамках поддержки субъектов малого бизнеса в 2022 году их доля в объеме закупок была увеличена. Кроме того, сократились сроки оплаты по контрактам, а добросовестным поставщикам позволили заключать контракты без обеспечения.

За 2022 год малый бизнес получил почти на четверть больше контрактов, чем годом ранее. Их общая сумма составила 19,8 млрд рублей, это на 31,7% больше, чем в 2021 году. Доля контрактов с малым бизнесом достигла 46,2% от всего объема заключенных договоров.

Рукопожатие. из свободных источников

Контрсанкционная политика

В минувшем году был принят ряд мер антикризисного характера. Появились дополнительные возможности закупок у единственного поставщика. Условия контракта стали более гибкими и подверженными изменениям, авансовые платежи разрешено было увеличить.

Анатолий Нагорнов,

вице-губернатор и глава Минэкономразвития АК:

Принятие этих решений позволило в условиях роста процентных ставок по кредитным ресурсам пополнить оборотные средства подрядных организаций, осуществляющих строительство социальных объектов в крае, в целях приобретения, прежде всего, материалов и оборудования.

По его словам, ограничительные меры со стороны иностранных государств существенного влияния на конкурентную среду и результаты торгов не оказали.

Анатолий Нагорнов , заместитель председателя правительства Алтайского края , министр экономического развития. КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»

Люди не жалуются

Отмечается, что почти на 14% сократилось количество жалоб, поступающих в Федеральную антимонопольную службу. Если в 2021 году их было 269, то в 2022 — уже 232, к тому же большая их часть оказалась необоснованной.

Доля жалоб, которые антимонопольщики все же признали обоснованными, составила всего 16% от общего количества поданных заявлений.