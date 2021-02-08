Сельхозпроизводители в ближайший год потеряют 211 миллиардов рублей

Представители аграрного сектора попросили премьер-министра Михаила Мишустина отменить пошлины на экспорт зерна, семян подсолнечника, рапса и сои, введенные постановлением правительства от 23 января 2021 года. По словам Константина Бабкина, убытки для растениеводов составят от 10 000 руб. на 1 га и выше, в результате чего они потеряют большую часть доходов.

«Один из аргументов правительства заключается в том, что рост цен на сельхозпродукцию негативно скажется на бедных слоях населения, и они не смогут позволить себе купить сахар, подсолнечное масло. Это оправдание не выдерживает серьезной критики, потому что продукция сельского хозяйства в хлебе — зерно — составляет 12% от себестоимости батона на прилавке. Таким образом, снижение оптовых цен на зерно не приведет к ощутимому снижению цены на хлеб», — пояснил президент «Росспецмаша».

В 2015 году правительство уже вводило схожую пошлину, которая затронула и смежные отрасли. «Наши машиностроители тогда отмечали, что рынок снизился на 15%, а по некоторым позициям и на 20% к предыдущему году. Крестьяне видят, что не могут по справедливым ценам продать свою продукцию, и меньше инвестируют в сельхозтехнику, удобрения, повышение квалификации сотрудников. Это тормозит экономику и покупательную способность людей. Аналогичные последствия можно спрогнозировать и после принятия нынешних пошлин», — добавил Константин Бабкин.

Константин Бабкин. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

Он призвал правительство принять решение о том, чтобы ограничения, введенные до конца июня, не были продлены на второе полугодие, и выразил надежду, что государство в принципе откажется от подобной практики. «Крестьяне уже сейчас должны решать, покупать ли комбайны, делать ли дополнительную обработку сельхозугодий, сколько и что сеять. Они будут намечать перспективы на осень и следующую зиму: по каким ценам можно продать урожай, в который они инвестируют сегодня», — подчеркнул он.

Ведущий эксперт по агропромышленному комплексу аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов отметил, что после конца 90-х годов в сельском хозяйстве произошел взрывной рост производства. И как в то время Советский Союз был крупнейшим импортером зерна, так современная Россия стала главным поставщиком пшеницы и одним из ключевых экспортеров зерна в мире. Это произошло благодаря тому, что появилась собственность на землю, долгосрочный институт земли, свобода предпринимательства и доступ на огромный мировой рынок. «За последние несколько месяцев введены экспортные пошлины на рапс, сою, пшеницу, ячмень, кукурузу, подсолнечник, зафиксированы цены на сахар. Такого не было никогда», — заявил эксперт.

Андрей Сизов. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

По его прогнозу, сельхозпроизводители в первом полугодии потеряют 211 млрд рублей из-за ограничений правительства. При этом весь аграрный российский бюджет составляет 260 млрд. «Нас волнует, что будет дальше. Сейчас обсуждается некая плавающая пошлина на пшеницу. Это основная зерновая культура, на которой во многом строится весь рост российского сельского хозяйства. Она может составлять около 70% от превышения пороговой цены в 200 долларов. То есть если цена на мировом рынке примерно 300 долларов, то пошлина будет составлять 70 долларов за тонну. Если такая пошлина будет принята в новом сезоне, сельхозпроизводители недополучат 311 млрд рублей. Итого за полтора года из сферы растениеводства будет изъято более полутриллиона рублей», — считает Сизов.

В «СовЭкон» предполагают, что серьезные проблемы у сельскохозяйственного сектора в случае принятия пошлины начнутся в ближайшее время. «Мы можем увидеть существенное сокращение площадей под озимые осенью 2021 года и серьезное сокращение производства в 2022-м. Россия будет терять свои позиции лидера в мировом экспорте, сельхозпроизводители окажутся зажаты в неприятные ножницы, когда будут расти мировые цены на материально-технические ресурсы, а цены на их продукцию останутся на прежнем уровне. В результате будет падать маржинальность. Фермеры начнут экономить и меньше вкладывать в развитие и, соответственно, терять доходы», говорит эксперт.

Пресс-конференция. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

Председатель совета директоров группы компаний «Верхнехавский агрохолдинг», лидер Воронежского регионального отделения «Партии Дела» Антон Пермяков подтвердил, что сейчас российское сельское хозяйство на подъеме. Однако все достижения могут перечеркнуть несколько необдуманных решений. «Мы начинали с урожая в 25 центнеров с гектара, а сегодня считаем плохим урожай меньше 65», — заявил он.

В ходе пресс-конференции Пермяков предложил правительству компромиссный вариант — постоянную экспортную пошлину в 6,5%, которая окажется безболезненной для отрасли и в то же время пополнит бюджет деньгами, необходимыми для поддержки малообеспеченных людей. «Несложно посчитать, что 6,5% от 55 млн экспорта — это около 70 млрд рублей. У нас простая позиция: если в бюджете не хватает денег для того, чтобы отдать их 20 млн людей, которые действительно нуждаются, пожалуйста, возьмите пошлину в 6,5%. Не только с зерна, но и со всего, что экспортируем. Возьмите и отдайте людям», — сказал Пермяков.

Антон Пермяков. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

Издатель портала «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов напомнил, что идеи о пошлинах появились после того, как президент Владимир Путин попросил правительство обратить внимание на доходы малоимущих, чтобы у них хватило денег на продукты в период кризиса. «В результате мы имеем низкий уровень экономических решений, напоминающий реакцию крокодила: увидел — и схватил. С кого надо начинать? С тех, кто производит», — удивляется Абакумов.

Игорь Абакумов. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»

Абакумов также добавил, что экспортные ограничения в агропромышленном комплексе, как правило, бьют по поставщику. Он привел в пример ситуацию 1980 года, когда США ввели эмбарго на поставку зерна в СССР из-за войны в Афганистане:

«В результате США потеряли крупнейшего покупателя и создали себе конкурентов на рынке зерна — Аргентину и Бразилию. После этого в Америке приняли решение, что любое зерновое эмбарго будет вводиться только в случае чрезвычайной ситуации».

Также на мероприятии выступил директор Зернового союза сельхозпроизводителей Ростовской области Юрий Паршуков. Он рассказал: проведенное его организацией исследование показало, что урожайность в одной только Ростовской области может увеличиться на 1 тонну с каждого гектара. «Появились новые рабочие места, стала обновляться техника. Село начинает оживать. А принятые меры ударят по социальной инфраструктуре, так как сегодня селяне содержат и школы, и прочие учреждения». Также он напомнил о размерах налогов, которые платят сельхозпроизводители, и отметил, что эти выплаты и могут быть направлены на помощь малоимущим слоям населения для компенсации им роста цен.

Накануне пресс-конференции Константин Бабкин, заручившись поддержкой сельхозпроизводителей, направил письмо Михаилу Мишустину. Он попросил премьера отменить пошлины и усилить меры по продвижению российской продукции на внешних рынках, а налоги с продаж направить в помощь малоимущим людям. В правительстве уже подтвердили получение письма.