Село начинает оживать: на Алтае пытаются вдохнуть новую жизнь в социальную сферу районов и малых городов

До конца 2020 года в маленькую школу села Новоманошкино Заринского района доставят современное оборудование — 3D-принтер и квадрокоптеры, которыми будут пользоваться местные дети. Такая возможность у них появилась благодаря нацпроекту «Образование», на средства которого здесь открыли центр развития «Точки роста». Теперь отсюда детей никакими коврижками не выманишь. В этом смогли убедиться краевые журналисты.

Как меняется образование

«Точки роста» — проект федеральный. Он предполагает создание в России целой сети подобных центров с акцентом на цифровизацию и современные гуманитарные направления.

В Новоманошкино уже все оценили. Два класса полностью отремонтировали и оснастили новыми «гаджетами». Теперь после уроков детвора здесь занимается механикой, робототехникой, постигает азы виртуальной реальности. По словам преподавателя Евгения Таловского, еще одним увлекательным занятием стало собирание метеостанций.

Кому нравится гуманитарный уклон, тот выбирает другие кружки. С нынешнего года, например, в школе открылся пресс-центр с упором на блогосферу.

Здесь дети учатся сами снимать и монтировать короткие видео. Как только в школе появится свой квадрокоптер, возможностей станет больше.

Из федерального, краевого и местного бюджетов на создание центра было направлено почти 1,6 млн рублей.

«Точки роста» ожидают и в других школах Заринского района. Уже в следующем году такой центр появится в школе села Голуха, а еще через год — в Тягуне.

В самом Заринске в сферу образования тоже вкладывают немалые деньги. В 2020 году очередь дошла до школы № 3 — самой большой в городе, с более чем 1 тыс. обучающихся.

Нацпроект «Образование». Центр развития «Точки роста»

С оборудованием здесь проблем нет, а вот ремонт был нужен. На объекте, введенном в эксплуатацию в январе 1980 года, давно требовалось заменить окна. И вот это произошло. Скажем сразу: окна в школе нестандартные, галерейного размера. Меняли их слаженно и быстро, чтобы не сбивать учебный процесс.

Как ни странно, но помогла пандемия, из-за которой растянулись осенние каникулы, и у строителей в запасе оказалась еще неделя.

Теперь, когда все позади, директор школы Светлана Казанцева рассказывает: в общей сложности из бюджета школе было переведено 8,8 млн рублей. На них заменили 109 оконных блоков. Оставшиеся средства направили на ремонт фасада.

И скоро здесь будет совсем красота.

Что делают для благоустройства

Заринск относительно молодой, ему всего 41 год. Но заботы и внимания требует не меньше, чем города-«старожилы».

В 2020 году по программе «Формирование комфортной городской среды» здесь решили преобразить придомовые территории. Арифметика такая: 99% средств на ремонт выделяет государство, оставшуюся толику должны собрать жители.

Жильцы дома на проспекте Строителей, 37 одни из тех, кто понял, что это выгодно. Свой взнос они сделали из сэкономленных платежей на текущее содержание жилья. И вот теперь во дворе их дома новый асфальт, лавочки и даже детская площадка, которой раньше вообще не было.

Замглавы администрации Заринска Юрий Юрченко рассказывает: раньше в программу людей на аркане затащить было сложно — парадоксально, но вкладывать небольшие деньги в обустройство своих же дворов они не стремились. Теперь же в Заринске целая очередь, расписанная на несколько лет вперед.

В 2020 году в городе на приведение в порядок дворов потратили 25 млн рублей.

Не узнать теперь и бульвар на проспекте Строителей. В месте, где еще недавно было не пройти, теперь уложена брусчатка, стоят лавочки и урны, проведено освещение. А еще силами волонтеров здесь высадили более 200 саженцев деревьев.

В селах района благоустройство, может, и не такое масштабное, но от этого не менее важное. Проект поддержки местных инициатив помог жителям Новоманошкино отремонтировать памятник павшим в годы Великой Отечественной войны. Постамент давно начал разрушаться, основательно привести его в порядок удалось только сейчас.

Теперь здесь есть новое ограждение, тротуарная плитка. Сам памятник буквально как новенький. Имена погибших героев запечатлены на новых гранитных плитах.

На проведение работ из краевого бюджета выделили 651 тыс. рублей.

Какое внимание уделяется здравоохранению и реабилитации

В 2020 году нацпроект «Здравоохранение» пришел в село Сосновка того же Заринского района. Теперь на радость жителям здесь есть свой фельдшерско-акушерский пункт. Селянам он нужен — Сосновка хоть и небольшое, но развивающееся село.

Есть и школа, и детский сад, и Дом культуры. Теперь вот еще и ФАП. На его постройку и обустройство государство выделило 6,8 млн рублей. В Сосновке не хватает только врача.

Нацпроект «Образование». Центр развития «Точки роста»

В Заринске здравоохранению, а точнее, даже сфере реабилитации тоже серьезно помогли. Здесь открыли уникальную «Школу ухода». Она предназначена для родственников, ухаживающих на дому за инвалидами. Дело это, конечно, непростое.

Надо знать, как кормить лежачего больного, как менять белье, мыть тело и голову, как правильно обустроить пространство, чтобы ему было максимально комфортно. В общем, нюансов хватает.

С 2020 года при «Школе ухода» заработал бесплатный пункт проката. Здесь всем нуждающимся выдают технические и вспомогательные средства ухода — коляски, ходунки, трости, кресла-каталки — и, главное, учат правильно всем этим пользоваться.

Есть и еще один важный момент: школа готовит соцработников, миссия которых — помочь семьям с нетрудоспособными. Они берут на себя основные обязанности по уходу за больным, тем самым позволяя родственникам сохранить работу и необходимый достаток.

По словам Марины Пузыревой, директора комплексного центра соцобслуживания населения города Заринска, в «Школу ухода» уже обратилось порядка 70 человек. Среди них и Светлана Ходарева. Много лет назад ей поставили диагноз «рассеянный склероз», состояние постепенно ухудшалось, ей стало трудно выходить на улицу и даже передвигаться по квартире. Но духом она не пала.

Несколько месяцев назад Светлана через Instagram обратилась в городскую соцзащиту. Буквально через день ей перезвонили, а затем к ней приехал работник. И вот через «Школу ухода» женщина получила ходунки.

До конца года пункт проката пополнят новым оборудование на общую сумму 7 млн рублей. Станут доступны и специальные многофункциональные кровати, стоимость каждой минимум 35 тыс. рублей.

Нацпроект «Образование». Центр развития «Точки роста»