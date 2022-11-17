Сельская медицина и таинственный компонент. Как можно поднять малый бизнес Алтая

О текущем состоянии сферы малого и среднего бизнеса в Алтайском крае рассказал начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев на юбилейном форуме «Опора для бизнеса», прошедшем в Барнауле 15 ноября. По его словам, результаты неплохие.

Отрасль в цифрах

На сегодняшний день в Алтайском крае 86% всех предприятий составляют фирмы из сегмента малого и среднего предпринимательства (МСП). Их доля в общем торговом обороте региона достигает почти 50%. В сфере МСП работает более 330 тыс. чел. Свыше 62 тыс. зарегистрировались в качестве самозанятых. Самому юному предпринимателю В Алтайском крае 15 лет, самой юной бизнеследи — 14.

Александр Евстигнеев,

начальник регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Мы понимаем, что малый бизнес — это важная движущая сила, основа экономики нашего региона.

По его словам, развитие отрасли стимулируется в рамках трех основных направлений:

Отдельный нацпроект по МСП — работает с 2018 года;

Индивидуальная программа развития Алтайского края — больше половины этой программы направлено на реализацию мероприятий для сферы МСП;

Поддержка краевого бюджета — из него на поддержку МСП выделяется 576 млн рублей.

Статистика. Максим Стрелковский

Берите , пока дают

Глава управления рассказал также, какие направления малого бизнеса смогут получить господдержку в следующем году. Приоритет получат компании, ведущие деятельность в сфере IT в малых городах и муниципальных районах, связанные с цифровизацией, предоставлением услуг подключения к интернету и т. п. По словам Евстигнеева, подобный опыт в крае ранее уже применялся, однако затем был «поставлен на паузу».

В текущем году приоритет имеют сферы производства детских товаров, общепит и медицинские организации в сельской местности. Отдельно начальник управления подчеркнул поддержку торговли на селе.

Он отметил, что эту практику можно смело брать на вооружение и другим регионам, поскольку именно прямой невозвратной поддержки не реализуется больше нигде. В текущем году на это направлено порядка 30 млн рублей из краевого бюджета.

Приоритетность сфер определяется в ходе ежегодных консультаций с органами местного самоуправления, госвласти и предпринимателями.

Александр Евстигнеев. Максим Стрелковский

Главное — не стесняться

«Нужно быть смелее, уже сегодня выходить на управление, уточнять требования, которые предъявляются — мы максимально открыто все эти вещи рассказываем, помогаем. Единственное, что мы всегда оговариваем, что не нужно тянуть до последнего дня», — рассказывает Александр Евстигнеев.

«Один предприниматель — из Бийского района — приходит за грантом в 160 тыс. рублей, а другой — из Панкрушихинского — по максимуму просит 2 млн рублей, в том числе, на приобретение техники для организации выездной торговли. Почему первый запросил такую маленькую сумму? Где-то постеснялись, побоялись, не уверены были. В следующем году я бы посоветовал быть смелее».

Третий технопарк

Для акселерации технологичных бизнес-проектов в Барнауле хотят создать технопарк. Напомним, что технопарки — явление для Алтайского края новое. Первый такой объект в регионе был запущен в мае текущего года в Рубцовске. Его официальное торжественное открытие состоялось 17 сентября.

Успешный запуск проекта позволил претендовать на дополнительные площадки. В настоящее время уже начато строительство аналогичного объекта в Бийске, а также ожидается «добро» федерального центра на создание третьей такой площадки в Алтайском крае — на этот раз на территории Барнаула.

Александр Евстигнеев,

начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:

Если по Рубцовску мы говорим о развитии предприятий сферы аграрного машиностроения, а Бийск — это у нас темы фармацевтики и нового оборудования для производства упаковки, то Барнаул — это тема, связанная с компонентом для машиностроения, которая в условиях импортозамещения, или даже, правильнее сказать, промышленного суверенитета, я думаю, будет достаточно актуальна. И мы уже сегодня ведем переговоры с потенциальными резидентами — со всеми производственными компаниями, которые в этой области имеют компетенции, на территории нашего региона.

Что представляет собой этот таинственный «компонент для машиностроения», чиновник не уточнил.

Технопарки. Максим Стрелковский

Точки роста

Первый вице-президент всероссийского предпринимательского объединения «Опора России» Азат Газизов рассказал, какие сферы на Алтае наиболее перспективны для их освоения малым и средним бизнесом.

По его словам, перспективы неограниченного роста имеют: сельское хозяйство, нестационарная мобильная ярмарочная торговля, которую нужно всего лишь систематизировать, и туризм.

Азат Газизов,

первый вице-президент «Опоры России»:

Туризм — это тема очень больших денег. Когда мне сообщают, что туристическая область оказывается ниже точки рентабельности, я этого как экономист понять не могу.

Кроме того, он отметил, что в условиях падения внутреннего спроса для предпринимателя есть два источника: госзаказ и внешнеэкономическая деятельность. Газизов указал, что последней заниматься предприниматели часто побаиваются, поскольку не очень понимают, как к ней приступить.

Азат Газизов. Максим Стрелковский

В области промышленности вице-президент «Опоры России» посоветовал алтайским предпринимателям обратить внимание на потенциал станкостроения.

«За 30 лет было шесть кризисов, но этот самый глобальный. В одной точке сошлись кризисы логистический, экономический, политический, финансовый, продовольственный. Мы на всех уровнях доказываем, что необходима новая экономическая политика. Пришло время кардинального сдвига: мы или будем меняться, или не будем. Если какие-то кардинальные меры мы не предпримем, то будет тяжело», — заключил Газизов.