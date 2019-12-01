Сельские жители смогут брать льготные кредиты на благоустройство домов

С 2020 года сельские жители смогут брать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов. Правительство России будет субсидировать процентные ставки, чтобы для сельчан они не превышали 5% — соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Льготный кредит граждане смогут взять, чтобы провести в дом центральное или автономное электро-, водо- и газоснабжение, отопление, канализацию, а также для ремонта жилища по договорам подряда. Ставка по кредиту должна быть не ниже 1% и не выше 5%.

Для жителей Ленобласти и регионов ДФО кредит может составить до 300 тыс. рублей, а для сельчан из других регионов — до 250 тыс., следует из документа. Срок договора не может быть больше 5 лет.

При этом такой кредит не смогут взять жители внутригородских муниципальных образований Москвы и Петербурга, а также муниципальных образований и городских округов Московской области.