Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 декабря -16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Сельские жители смогут брать льготные кредиты на благоустройство домов

С 2020 года сельские жители смогут брать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов. Правительство России будет субсидировать процентные ставки, чтобы для сельчан они не превышали 5% — соответствующее постановление кабмина опубликовано на портале правовой информации. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Копилка, деньги.
Копилка, деньги.
СС0

Льготный кредит граждане смогут взять, чтобы провести в дом центральное или автономное электро-, водо- и газоснабжение, отопление, канализацию, а также для ремонта жилища по договорам подряда. Ставка по кредиту должна быть не ниже 1% и не выше 5%.

Для жителей Ленобласти и регионов ДФО кредит может составить до 300 тыс. рублей, а для сельчан из других регионов — до 250 тыс., следует из документа. Срок договора не может быть больше 5 лет.

При этом такой кредит не смогут взять жители внутригородских муниципальных образований Москвы и Петербурга, а также муниципальных образований и городских округов Московской области.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость