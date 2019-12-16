Семерых алтайских газозаправщиков заподозрили в ценовом сговоре

В Алтайском крае семь компаний заподозрили в сговоре по поддержанию цен на газомоторное топливо, сообщает региональная ФАС.

Ведомство отмечает, что в Барнауле автомобилисты обратили внимание на завышенные цены на заправку сжиженным газом по сравнению с другими городами Сибири.

«В Томской и Новосибирской областях стоимость топлива была существенно ниже, чем в Алтайском крае, разница доходила до 10 рублей за литр», — рассказали в УФАС.

Одинаковые цены (25,5 руб. за литр СУГ) зафиксированы в кассовых чеках нескольких АГЗС: ООО «Газавтонефть», ИП Карташев, ООО «Микрон», ООО «Газкомпани», ООО «Газпромнефть», ООО «Горно-Алтайск нефтепродукт» и ИП Филиппов.

«Проанализировав ситуацию, антимонопольное управление пришло к выводу, что действия хозсубъектов по установлению и поддержанию одинаковых розничных цен не вызваны изменениями, связанными с общими условиями обращения товара на данном рынке», — говорится в сообщении.

АЗС. Заправки. Бензин. Анна Зайкова , altapress.ru

Примечательно, что все компании закупают газ у поставщиков по различным ценам и реализуют топливо в разных объемах.

«В связи с чем структура затрат каждого индивидуальна, и у компаний нет объективных причин вести синхронную ценовую политику», — подчеркнули в ведомстве.

В отношении компаний возбуждено дело по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Рассмотрение дела назначено на 22 января 2020 года.