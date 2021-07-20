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Экономика
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Семейная ипотека станет драйвером развития первичного рынка жилья в Барнауле.

Барнаульские банки уже начали выдавать займы по обновленной госпрограмме «Семейная ипотека». Новшество заключается в следующем: если раньше она была адресована семьям, в которых родился второй или любой следующий ребенок, то теперь семейную ипотеку могут оформить семьи с одним ребенком. Главное, чтобы первенец родился после 1 января 2018 года.

Деньги, ипотека.
Деньги, ипотека.
СС0.

По мнению большинства банкиров, семейная ипотека в новом формате способна стать драйвером для развития первичного рынка недвижимости в Барнауле и Алтайском крае.

Ольга Иванова,
руководитель Абсолют Банка в Барнауле:

Около трети всех выдач по ипотеке приходятся на квартиры в строящихся домах. И более трети из них и 10% от общего числа кредитов — по госпрограмме «Семейная ипотека». Мы ожидаем, что в ближайшие месяцы доля сделок по обновленной «Семейной ипотеке» вырастет в Барнауле минимум в два раза. За счет этого и доля сделок на первичном рынке может увеличиться с 30% до 40%.

Дома
Дома
Анна Зайкова

Абослют Банк начал прием заявок по «Семейной ипотеке» на новых условиях в Барнауле практически первыми, еще с 25 июня. Результаты первых недель подтверждают экспертные прогнозы.

Отмечу, что у нас «Семейную ипотеку» можно оформить не только на ту квартиру, которую заемщик покупает непосредственно у застройщика. По новым условиям мы можем выдать ее на жилье, которое приобретается в новостройке по договору переуступки у физического лица, — обращает внимание на нюансы продукта Ольга Иванова.

Также необходимо обратить внимание еще на одну особенность рынка. В Алтайском крае довольно распространена схема, когда посредники выкупают у застройщика квартиры еще на стадии котлована, а потом реализуют их по договору переуступки. При этом цена нередко оказывается ниже, чем у застройщика. Такой вариант вызовет интерес у потенциальных заемщиков.

Выбор ипотеки.
Выбор ипотеки.
СС0

Ольга Иванова,
руководитель Абсолют Банка в Барнауле:

Еще одна возможность — рефинансирование ипотечного займа на новостройку. Если заемщик покупал в ипотеку квартиру в строящемся доме по стандартной программе любого банка, и после 1 января 2018 года у него родился ребенок, то он может обратиться за снижением ставки по госпрограмме «Семейная ипотека».

По данным Абсолют Банка, к началу июля средний чек по «Семейной ипотеке» в Барнауле достиг 2,6 млн рублей. Для сравнения — по стандартным программам он гораздо ниже — всего 2,1 млн рублей. Банкиры объясняют это тем, что семьям с детьми нужны более просторные квартиры. Чаще всего барнаульцы покупают евродвушки — с просторной кухней, которую легко превратить в гостиную.

АКБ «Абсолют Банк» (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 2306

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