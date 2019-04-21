Семейные доходы руководства Банка России существенно выросли

Семейные доходы руководителей Банка России в 2018 году выросли на 22,5%. При этом доходы россиян в прошлом году практически не увеличились — всего на 0,1%, сообщает «Коммерсант».

Банк России опубликовал информацию о доходах и имуществе своих служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей за 2018 год.

Самым богатым руководителем оказался первый зампред ЦБ Сергей Швецов с супругой. Их семейный доход — 94,2 млн рублей. Супруга Швецова работает директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках.

На втором месте — зампред Владимир Чистюхин с семейным доходом в 90,5 млн рублей. Тройку лидеров замкнула глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Семейный доход — 88,3 млн рублей. Глава ЦБ заработала 34,7 млн руб., а ее супруг, заведующий кафедрой институциональной экономики ВШЭ Ярослав Кузьминов — еще 53,6 млн рублей.

Совокупно 18 руководителей ЦБ с учетом доходов супругов заработали 841 млн рублей.