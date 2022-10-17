Семейную ипотеку продлили еще на год

Правительство РФ продлевает действие программы семейной ипотеки до июля 2024 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на совещании со своими заместителями, сообщает ТАСС .

Почему решили продлить действие семейной ипотеки?

Продлить действие семейной ипотеки поручил президент РФ. Так больше молодых родителей смогут приобрести собственное жилье.

Семейную ипотеку можно будет получить до 1 июля 2024 года при рождении ребенка до конца следующего года

Сколько средств выделят для программы?

Михаил Мишустин отметил, что уже в 2023 году льготами смогут воспользоваться более 150 тыс. семей.

Прогнозируют, что общий объем выдачи займов составит около триллиона рублей.

Что такое семейная ипотека?

Государство реализует программу уже четыре года. Молодые семьи могут взять кредит по ставке до 6% для покупки или строительства жилья. Например, квартиры в новостройке или частного жилья.

С середины прошлого года семейная ипотека доступна для родителей с одним ребенком, который рожден не ранее 1 января 2018 года.