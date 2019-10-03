Семьи Барнаула успешно решают квартирный вопрос с помощью «детской ипотеки»

Выдача льготной ипотеки за 9 месяцев 2019 года почти в три раза превзошли результаты всего предыдущего года, когда программа только стартовала. Особенно высокие результаты по предоставлению таких кредитов банкиры зафиксировали в третьем квартале.
Ольга Иванова,
управляющая операционным офисом Абсолют Банка в Барнауле:
Причин увеличения спроса на детскую ипотеку несколько. Во-первых, число семей, соответствующих условиям программы — второй или последующий ребенок в семье должен родиться после 1 января 2018 года — значительно увеличилось.
Во-вторых, правительство распространило действие льготной ставки на весь срок кредита, то есть до 30 лет.
В-третьих, заемщики позитивно реагируют на дополнительное снижение ставки за счет банков — например, когда ставка снижается с 6% годовых до 5,24% годовых.
Наиболее высокие объемы предоставления займов по госпрограмме детской ипотеки — у банков, которые дают возможность семьям с детьми использовать маткапитал в качестве части первоначального взноса.
Ольга Иванова:
Это актуально, поскольку позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Среди наших заемщиков по госпрограмме 40% используют материнский капитал в качестве части первоначального взноса.
Средний размер кредита по детской ипотеке в Барнауле вырос с 1,5 млн рублей в 2018 году до 1,7 млн рублей в 3 квартале 2019 года. Средняя площадь жилья, покупаемого по программе — более 60 кв. метров, в приоритете — двухкомнатные квартиры.
По данным Абсолют Банка, средний срок, на который барнаульские семьи берут детскую ипотеку — почти 19 лет, и он практически не отличается от среднего срока ипотеки по стандартным программам.
А вот разница в размере ежемесячного платежа весомая и достигает нескольких тысяч рублей. Например, при средней сумме кредита в 1,7 млн рублей, сроке 19 лет и ставке 5,24% годовых ежемесячный платеж составляет 11 790 рублей.
Ольга Иванова:
Примерно 80% барнаульских семей, которые берут детскую ипотеку, — это семьи с двумя детьми. Только каждая пятая семья решается на покупку квартиры в новостройке по госпрограмме при рождении третьего ребенка.
В ближайшее время среди заемщиков по госпрограмме количество семей с тремя детьми может увеличиться, считает руководитель Абсолют Банка в Барнауле:
Ольга Иванова:
Банки приступили к реализации государственной программы поддержки многодетных семей. По ее условиям, заемщики могут получить государственную субсидию — денежные средства в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.
Право на получение государственной поддержки получит заемщик, у которого родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Программа адресована заемщикам, которые до 1 июля 2023 года купили или купят квартиру в ипотеку.
Также субсидия выделяется в случае, если ипотечный кредит был ранее рефинансирован. Получить государственную субсидию по условиям программы заемщики могут только один раз.
Для участия в программе заемщику необходимо обратиться в банк, заполнить заявление и предоставить необходимый пакет документов.