Семьи Барнаула успешно решают квартирный вопрос с помощью «детской ипотеки»

Жители Барнаула все активнее пользуются госпрограммой под названием «детская ипотека». Такую тенденцию отмечает управляющая операционным офисом Абсолют Банка в Барнауле Ольга Иванова.

Выдача льготной ипотеки за 9 месяцев 2019 года почти в три раза превзошли результаты всего предыдущего года, когда программа только стартовала. Особенно высокие результаты по предоставлению таких кредитов банкиры зафиксировали в третьем квартале.

Ольга Иванова,

управляющая операционным офисом Абсолют Банка в Барнауле:

Причин увеличения спроса на детскую ипотеку несколько. Во-первых, число семей, соответствующих условиям программы — второй или последующий ребенок в семье должен родиться после 1 января 2018 года — значительно увеличилось. Во-вторых, правительство распространило действие льготной ставки на весь срок кредита, то есть до 30 лет. В-третьих, заемщики позитивно реагируют на дополнительное снижение ставки за счет банков — например, когда ставка снижается с 6% годовых до 5,24% годовых.

Наиболее высокие объемы предоставления займов по госпрограмме детской ипотеки — у банков, которые дают возможность семьям с детьми использовать маткапитал в качестве части первоначального взноса.

Ипотека. Depositphotos.

Ольга Иванова:

Это актуально, поскольку позволяет существенно снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет. Среди наших заемщиков по госпрограмме 40% используют материнский капитал в качестве части первоначального взноса.

Средний размер кредита по детской ипотеке в Барнауле вырос с 1,5 млн рублей в 2018 году до 1,7 млн рублей в 3 квартале 2019 года. Средняя площадь жилья, покупаемого по программе — более 60 кв. метров, в приоритете — двухкомнатные квартиры.

По данным Абсолют Банка, средний срок, на который барнаульские семьи берут детскую ипотеку — почти 19 лет, и он практически не отличается от среднего срока ипотеки по стандартным программам.

А вот разница в размере ежемесячного платежа весомая и достигает нескольких тысяч рублей. Например, при средней сумме кредита в 1,7 млн рублей, сроке 19 лет и ставке 5,24% годовых ежемесячный платеж составляет 11 790 рублей.

Карман , деньги. СС0

Ольга Иванова:

Примерно 80% барнаульских семей, которые берут детскую ипотеку, — это семьи с двумя детьми. Только каждая пятая семья решается на покупку квартиры в новостройке по госпрограмме при рождении третьего ребенка.

В ближайшее время среди заемщиков по госпрограмме количество семей с тремя детьми может увеличиться, считает руководитель Абсолют Банка в Барнауле:

Ольга Иванова:

Банки приступили к реализации государственной программы поддержки многодетных семей. По ее условиям, заемщики могут получить государственную субсидию — денежные средства в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита.

Ипотека. СС0

Право на получение государственной поддержки получит заемщик, у которого родился третий или последующий ребенок в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Программа адресована заемщикам, которые до 1 июля 2023 года купили или купят квартиру в ипотеку.

Также субсидия выделяется в случае, если ипотечный кредит был ранее рефинансирован. Получить государственную субсидию по условиям программы заемщики могут только один раз.

Для участия в программе заемщику необходимо обратиться в банк, заполнить заявление и предоставить необходимый пакет документов.