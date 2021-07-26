Семьи рискуют лишиться пособий из-за алиментов

Алименты учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособия на детей лет 3 до 7 лет, сообщило Министерство труда РФ.

«Отвечаем: алименты в доходах семьи учитываются», — заявил Минтруд РФ в своем официальном telegram-канале.

В расчет не принимаются только выплаты на детей, которые на момент подачи заявления достигли 18-летнего возраста.

Минтруд уточнил, что при назначении пособия учитываются доходы семьи за год, предшествующий четырем месяцам до момента подачи заявления, пишет ura.ru.

Например, если семья обратилась за выплатами в июле 2021 года, то оцениваться будет достаток в период с марта 2020 года по февраль 2021 года. Учитываться будут как заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности, так и пенсии, стипендии, проценты от вкладов, социальные выплаты, денежное довольствие и алименты.