26 июля 25°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Семьи рискуют лишиться пособий из-за алиментов

Алименты учитываются при расчете среднедушевого дохода семьи для назначения пособия на детей лет 3 до 7 лет, сообщило Министерство труда РФ.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0

«Отвечаем: алименты в доходах семьи учитываются», — заявил Минтруд РФ в своем официальном telegram-канале.

В расчет не принимаются только выплаты на детей, которые на момент подачи заявления достигли 18-летнего возраста.

Минтруд уточнил, что при назначении пособия учитываются доходы семьи за год, предшествующий четырем месяцам до момента подачи заявления, пишет ura.ru.

Например, если семья обратилась за выплатами в июле 2021 года, то оцениваться будет достаток в период с марта 2020 года по февраль 2021 года. Учитываться будут как заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности, так и пенсии, стипендии, проценты от вкладов, социальные выплаты, денежное довольствие и алименты.

Смотрите также
Подпишитесь на главные новости нашего сайта через соц-сети
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость