Сенатор от Алтайского края Сергей Белоусов поразмышлял о тракторостроении на совещании в Совфеде, на котором, собственно, и рассматривались актуальные вопросы отечественного тракторостроения, сообщает пресс-служба СФ.

На мероприятии представители Минсельхоза, Минпромторга и руководители крупнейших предприятий, поставляющих трактора, обстоятельно отчитались о положении дел в отрасли и наметили планы по развитию.

Белоусов согласился, что государство помогает обеспечивать аграриев тракторами. Однако не каждому такие «махины» нужны.

«Значительная часть средств направляется на производство больших тракторов для крупных агрохолдингов и сельскохозяйственных предприятий. Да и средства, зачастую государственные, выделяемые на приобретение техники, далеко не всегда остаются в России», — цитирует сенатора пресс-служба Совфеда.

Более того, по мнению Белоусова, в тепличных и садоводческих хозяйствах сегодня остро требуется небольшой, компактный и маневренный трактор.

«Такая техника невысокого тяглового класса, способная работать с большим перечнем навесного и прицепного оборудования, была бы крайне востребована небольшими фермерскими хозяйствами», — уверен сенатор.

Трактор помогает скосить дикорастущую коноплю. бийск.22.мвд.рф

И самое главное, как подчеркивает Белоусов, этот маленький и маневренный трактор должен быть только отечественного производства. Это также должно касаться всех запчастей и комплектующих.

«Ключевым тут является вопрос развития отечественного станкостроения и инструментальной промышленности в целом. Именно сюда, в приоритетном порядке, должны направляться средства, предусмотренные на развитие машиностроительной отрасли», — обозначил цели сенатор.

В заключение Белоусов подчеркнул, что сегодня пора уже от «вопросов обеспечения продовольственной безопасности» переходить уже к «вопросам безопасности технологической».