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Экономика

Сенатор рассказал, почему пенсионеры получают по 40 тысяч рублей в месяц

Большинство российских пенсионеров получают высокую заработную плату, потому что они являются высококвалифицированными специалистами, уверен член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

Пенсионер.
Пенсионер.
Анна Зайкова, altapress.ru

Так он прокомментировал заявление главы Пенсионного фонда России (ПФР) о том, что средняя зарплата пенсионеров составляет 40 тыс. рублей, пишет ura.ru.

«Правда где-то посередине: официально работающие пенсионеры, как правило, высококвалифицированные работники — учителя, военные, врачи, но есть и большая масса пенсионеров, работающих на низкооплачиваемых должностях — гардеробщики, вахтеры, дежурные. Такие работники, конечно же, не могут получать зарплату в 40 тысяч рублей», — заявил Рязанский.

Ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов со ссылкой на данные мониторинга заявил о средней зарплате работающих россиян в размере 40 тыс. рублей.

Он уточнил, что это дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров.

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