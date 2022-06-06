6 июня
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Экономика

Сергей Ферапонтов: «Не вздыхать, а предлагать и действовать»

С Сергеем Ферапонтовым, молодым тогда еще начальником цеха Барнаульского завода мехпрессов, мы познакомились в директорском кабинете, где он замещал генерального. Тот проводил на заводе эксперимент — «день убитого начальника». Тогда все топ-менеджеры раз в месяц отправлялись в библиотеку за новыми знаниями, а их место занимали дублеры. Было это 36 лет тому назад. Судя по тому, что сегодня директорское кресло Сергей Геральдович занимает по статусу, эксперимент оказался удачным.

Сергей Ферапонтов.
Сергей Ферапонтов.
Барнаульский завод мехпрессов

— Барнаульский завод мех­прессов сейчас выпускает продукцию, которую раньше на территории страны изготавливали целых 17 предприятий. Что с ними произошло? Не выдержали конкуренции?

— Некоторые остались за пределами России, как, например, завод мехпрессов в Ивано-Франковске, или во Фрунзе (ныне Бишкек), какие-то предприятия не выдержали испытания рыночной экономикой и закрылись — в Воронеже, в Таганроге. Мы же проектировали прессы для всей страны. И смогли сберечь инженерные кадры, сохранить оборудование, диверсифицировать штучное производство.

В технической службе у нас работает почти сотня сотрудников. Если раньше мы выпускали прессы с относительно узким диапазоном в усилии, а остальное проектировали для родственных предприятий, то в новых условиях смогли освоить выпуск всей линейки прессов. Например, гамма эксцентриковых прессов усилием от 16 до 400 тонн. Также предложили клиентам гамму чеканочных прессов, листоштамповочных автоматов и автоматизированных комплексов на базе всего этого оборудования.

Но прессы сегодня — это штучное оборудование. Заказов для крупного предприятия — недостаточно. Пришлось думать о новых разработках, создавать новые направления. Так, в двухтысячных запустили участки лазерной листообработки, точной механообработки, линий по изготовлению профиля и стальных труб, и даже окон ПВХ.

Производство.
Производство.
Барнаульский завод мехпрессов

— У вашего предприятия судьба складывалась непросто. Ему удалось избежать банкротства, провести техническое перевооружение. Что помогло? Что вдохновляло?

— Я считал и сейчас считаю, что стране нельзя потерять такое уникальное производство. Это была отчаянная борьба. Достигли понимания со Сбербанком, заключили мировое соглашение, подтянули экономику, нашли новые заказы. Модернизировали инструментальное, сварочно-заготовительное, кузнечное и деревообрабатывающее производство. Плюс помогает новое оборудование, о котором я говорил выше. Это позволяет нам выпускать не только штучно механические прессы, но и освоить новые серийные заказы в каждом производстве. В большинстве своем они замещают продукцию, которую наши клиенты раньше покупали за границей. Так, к примеру, по заказу станкостроительного завода сконструировали и поставили многопозиционный прессовый автомат для высокоточного производства. Аналог станкостроителям тогда еще предлагала Бельгия. У нас — оказалось не хуже и намного дешевле.

— Новый импортозамещающий проект — производство колесных дисков для сельскохозяйственной и тяжелой техники. Сколько этот проект потребовал вложений?

— Всего в проект будет вложено около миллиарда рублей и задействовано 15,5 тысяч квадратных метров производственных площадей. 200 миллионов пришли из Фонда развития промышленности Алтайского края. На них были закуплены три китайские линии. Остальное — собственные разработки, с использованием потенциала завода, включая новые прессы.

Производство.
Производство.
Барнаульский завод мехпрессов

Раньше подобные диски закупали в Польше и Турции. Когда мы начинали проект, познакомились с директором Петербургского тракторного завода (Кировский завод) Сергеем Серебряковым. Он тоже энтузиаст и сторонник возрождения отечественного машиностроения. Сошлись в принципах. И в том, что на Алтае для «Кировца» можно много чего сделать, в частности, колеса. Большие диски — это не только Питер, но и Гомель, и Ростов. Всего нами будет выпускаться 80 тысяч колесных дисков в год, что закроет 95% потребностей отечественного рынка.

— Какую роль на производстве играет молодежь? Заметил большое количество молодых руководителей. Начнем с дочери…

— Анна возглавляет отдел маркетинга. Без него машиностроительному предприятию сегодня никуда. А муж у нее — производственник. Тоже наш, мехпрессовский. Начальникам цехов по 40−45 лет. Это скорее уже очень опытные и квалифицированные специалисты. Но вы правы, молодежь у нас есть и даже очень перспективная. Сотрудничаем с тремя вузами и пятью сузами, создали производственную кафедру «Цифровые технологии машиностроения» в «политехе» Сам уже много лет возглавляю государственную экзаменационную комиссию в АлтГУ. Так и находим молодежь, а она нас. Важно, чтобы им было интересно, чтобы работа приносила удовлетворение.

Вернемся к производству колесных дисков. Его мы сразу строим на принципах бережливого производства 5С. Ведущий инженер, то есть самый главный человек по внедрению этой системы на заводе, — Александр Почепня. Золотая голова, совсем недавно окончил «политех» с отличием. Помимо своей основной нагрузки, самостоятельно освоил станок с ЧПУ в инструментальном цехе. Так вот, Александр планирует поднять эффективность работы и производительность труда после внедрения системы на производстве колесных дисков в два раза. И, знаете, я ему верю.

Производство.
Производство.
Барнаульский завод мехпрессов

Без такой вот молодежи сегодня новое производство нам не поднять. А в целом на предприятии сложился очень сильный костяк коллектива, объединяющий лучших специалистов в своем деле. Это, по правде говоря, является предметом моей особой гордости.

— Вызов, брошенный России Западом, наконец-то заставляет власть более внимательно посмотреть на отечественную промышленность, создавать условия для ее развития. Вы на себе эту заботу сейчас ощущаете?

— Лазерное производство, обрабатывающие центры, линия по изготовлению металлопрофиля, новое производство — ничего бы этого не было без поддержки краевых властей в разных формах: субсидирование банковской ставки, льготы по налогам, ФРП.

На мой взгляд, мы пока не ощутили в полной мере результаты санкций и ту полноту ответственности, которую должны взять на себя отечественные производственники и, конечно, власти. Я думаю, что самим промышленникам необходимо удвоить усилия, трезво оценить резервы, заняться новыми направлениями и выходить с инициативой к властям. Хотите пример? Наш Монетный двор закупал прессы в Германии. А мы поставляем подобную технику для Монетного двора Казахстана. И точно делаем прессы не хуже. Выход один: не ждать, не вздыхать, а предлагать и действовать.

Беседу вел Юрий Пургин

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