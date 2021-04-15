Сергей Русанов, банк «Открытие»: «Россияне готовы к цифровой трансформации банков»

Абсолютное большинство россиян полагают, что через 10 лет для части банковских операций будет использоваться цифровая валюта, смартфоны, часы и биометрия заменят банковские карты, а банки превратятся в универсальные экосистемы с набором финансовых и нефинансовых услуг. Готовность клиентов к переменам позволит банкам вести дальнейшую цифровую трансформацию. Об этом в ходе экспертной дискуссии «Цифровая Экономика. Новые сроки — новые задачи» на Красноярском экономическом форуме — 2021 рассказал член правления, глава ИТ-блока банка « Открытие » Сергей Русанов.

По словам Сергея Русанова, пандемия заставила банки гораздо более агрессивно выходить в удаленные каналы, перестраивать внутренние и внешние бизнес-процессы под бесконтактное взаимодействие. Такая трансформация в банках встретила одобрение клиентов, которые стали существенно больше пользоваться продуктами дистанционного банковского обслуживания. Качество сервиса при этом существенно улучшилось.

По мнению Сергея Русанова, если банк планирует показывать результаты, близкие к конкурентам из топ-5, ему необходимо менять подходы к ИТ-производству продуктов и сервисов, чтобы удовлетворять потребности клиентов в скорости и качестве изменений. И, безусловно банкам с его наследными ИТ-ландшафтами это делать на порядки сложнее, чем финтех-компаниям, развивающимся «с нуля».

«Главная цель для нас — непрерывная поставка цифровых банковских решений. В любом случае пересмотр процессов — это большая технологическая задача, которую придется решать каждому, кто хочет расти и выигрывать в конкурентной борьбе за доли рынка», — отметил Сергей Русанов.

В планах развития банка «Открытие» — изменения в IT-архитектуре и ее трансформация в микросервисную модель. Трансформация произойдет и на уровне системного ландшафта, и на уровне базовых прикладных систем для возможности использования микросервисного подхода как базового для целей распараллеливания и ускорения ИТ-разработок новой функциональности клиентских путей. Параллельно банк перестраивает и ускоряет процесс производства и поставки функциональных изменений цифровых продуктов и сервисов, налаживает работу кросс-функциональных команд (трайбов), переходит преимущественно к внутренним ИТ-разработкам. Это должно дать банку дополнительные конкурентные преимущества за счет повышения показателя time to market.

Сергей Русанов выразил уверенность в дальнейшем росте инвестиций в диджитал во всех клиентских сегментах, включая сервисы для внутренних «клиентов» — работников банка и кибербезопасность. Он также отметил как важный для трансформации банков тренд на создание на их базе многофункциональных платформ, маркетплейсов и экосистем.

Справка

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA-") и НКР («АA+.ru»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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