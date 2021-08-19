Сеть кофеен и общепита «Подорожник» планирует зайти в Алтайский край

Это решение приняли еще до пандемии, отметила она. Организация надеется привлечь большой объем инвестиции за счет расширения как в регионах присутствия (Кемеровская и Новосибирская области), так и выйти на новые рынки.
«Если у нас сейчас 159 объектов, то, соответственно, хотелось бы порядка 500 как минимум», — цитирует старшего вице-президентв по производству, снабжению и логистике «Подорожника» Оксану Дунаевскую «Континент Сибирь».
«Подорожник» планирует выйти в Красноярский край, Омскую, Томскую области, Республику Алтай и Алтайский край.
Головной офис компании находится в Кемерово. Сеть основана в 1995 году.