Сеть кофеен и общепита «Подорожник» планирует зайти в Алтайский край

Заведения « Подорожника » откроются в Алтайском крае. О планах по расширению сети сообщила президент компании Татьяна Фомина.

Это решение приняли еще до пандемии, отметила она. Организация надеется привлечь большой объем инвестиции за счет расширения как в регионах присутствия (Кемеровская и Новосибирская области), так и выйти на новые рынки.

«Если у нас сейчас 159 объектов, то, соответственно, хотелось бы порядка 500 как минимум», — цитирует старшего вице-президентв по производству, снабжению и логистике «Подорожника» Оксану Дунаевскую «Континент Сибирь».

Кофейня «Подорожник» в Кемерово. vk.com/podorognik

«Подорожник» планирует выйти в Красноярский край, Омскую, Томскую области, Республику Алтай и Алтайский край.

Головной офис компании находится в Кемерово. Сеть основана в 1995 году.