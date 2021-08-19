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Экономика

Сеть кофеен и общепита «Подорожник» планирует зайти в Алтайский край

Заведения «Подорожника» откроются в Алтайском крае. О планах по расширению сети сообщила президент компании Татьяна Фомина.

Бутерброд.
Бутерброд.
СС0

Это решение приняли еще до пандемии, отметила она. Организация надеется привлечь большой объем инвестиции за счет расширения как в регионах присутствия (Кемеровская и Новосибирская области), так и выйти на новые рынки.

«Если у нас сейчас 159 объектов, то, соответственно, хотелось бы порядка 500 как минимум», — цитирует старшего вице-президентв по производству, снабжению и логистике «Подорожника» Оксану Дунаевскую «Континент Сибирь».

Кофейня &quot;Подорожник&quot; в Кемерово.
Кофейня «Подорожник» в Кемерово.
vk.com/podorognik

«Подорожник» планирует выйти в Красноярский край, Омскую, Томскую области, Республику Алтай и Алтайский край.

Головной офис компании находится в Кемерово. Сеть основана в 1995 году.

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