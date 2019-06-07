СГК инвестирует в ЖКХ Барнаула 6 миллиардов рублей

Соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Оно направлено на совместную реализацию проектов и программ по развитию энергетической отрасли региона, привлечение инвестиций в экономику края.

Сообщается, что с 2017 года инвестиции СГК в систему теплоснабжения региона составили порядка 2,1 миллиарда рублей. Согласно новому соглашению компания активно включается в процесс модернизации систем теплоснабжения городов края, в том числе Барнаула, Бийска и Ярового. Так, например, только в Барнауле в течение 10 лет СГК планирует вложить порядка шести миллиардов рублей. Значительную часть средств (4,2 миллиарда рублей) направят на перекладку и строительство тепловых сетей, ремонт и реконструкцию центральных тепловых пунктов. Еще 1,8 миллиарда рублей направят на повышение эффективности малых котельных.



Подписи под документом поставили Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор СГК Степан Солженицын.

«Мы продолжаем ставить во главу угла в первую очередь решение вопросов сбалансированности между надежностью, экономической эффективностью и социальной приемлемостью решений в области теплоснабжения наших городов, — подчеркнул губернатор. — Но самое важное то, что мы, попробовав новые методы ценообразования, метод альтернативной котельной, отнесения к ценовой зоне третьего по числу жителей города — почти 150-тысячного Рубцовска, поняли, что эта модель работает эффективно. Мы сделаем следующий шаг: будем оформлять решение по отнесению к ценовой зоне столицы Алтайского края — города Барнаула, крупного центра с численностью жителей почти 700 тысяч человек. Ряд муниципалитетов, где есть существенные проблемы и есть понимание, как в среднесрочной перспективе их разрешить, тоже пойдут по этому пути развития».