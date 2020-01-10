СГК за 10 млрд рублей покупает у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Общая стоимость сделки составляет 10 млрд рублей (без учета НДС). За эту сумму покупатель получает движимое и недвижимое имущество ГРЭС-2, запасы угля, запасные части и прочие материально-технические ресурсы.
«Персонал Красноярской ГРЭС-2 получит такие же условия труда, как и у прежнего собственника», — подчеркнули в СГК.
Стороны уже заключили соглашение о продаже. Сейчас они приступили к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.
Затем СГК займется получением необходимых лицензий и разрешений для эксплуатации Красноярской ГРЭС-2, рассказали в самой компании.
Отмечается, что в переходный период «ОГК-2» будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК должна приступить к управлению в течение 12 месяцев.