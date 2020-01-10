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Экономика

СГК за 10 млрд рублей покупает у «Газпрома» Красноярскую ГРЭС-2

Дочернее предприятие Сибирской генерирующей компании (СГК) «Енисейская ТГК», которая входит в группу СУЭК, покупает Красноярскую ГРЭС-2 у «ОГК-2», которая входит в группу «Газпром энергохолдинг», пишет «Деловой квартал».

"Бийскэнерго" переходит под контроль СГК.
"Бийскэнерго" переходит под контроль СГК.

Общая стоимость сделки составляет 10 млрд рублей (без учета НДС). За эту сумму покупатель получает движимое и недвижимое имущество ГРЭС-2, запасы угля, запасные части и прочие материально-технические ресурсы.

«Персонал Красноярской ГРЭС-2 получит такие же условия труда, как и у прежнего собственника», — подчеркнули в СГК.

Стороны уже заключили соглашение о продаже. Сейчас они приступили к перерегистрации прав собственности на объекты недвижимого имущества.

Затем СГК займется получением необходимых лицензий и разрешений для эксплуатации Красноярской ГРЭС-2, рассказали в самой компании.

Отмечается, что в переходный период «ОГК-2» будет продолжать эксплуатацию электростанции. СГК должна приступить к управлению в течение 12 месяцев.

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