«Шагаем уверенно». Как барнаульская «Фабрика обуви» шьет форменные ботинки «с сибирским характером»

Компания «Фабрика обуви» из небольшого семейного предприятия превратилась в стабильный бизнес, работающий по государственным контрактам. Генеральный директор «Фабрики обуви» Михаил Комм рассказал, как компании удается бесстрашно переживать кризисы и создавать для людей достойные условия труда.

Из бытовой в специальную

«Фабрика обуви» была основана в 1994 году. В начале своей деятельности, предприятие сосредоточилось на пошиве обуви для простых горожан, а также создании индивидуальных моделей для отдельных клиентов. Спустя время, рынок заполонили китайские башмаки, «Фабрика» перепрофилировалась на производство специальной обуви для работников охранных структур, охотников и любителей активного отдыха. Постепенно основными заказчиками продукции стали государственные органы. Сейчас в форменных ботинках барнаульского пошива ходят сотрудники МЧС, МВД, Росатома, Роснефти и судебной системы. В частности, служащие Московского городского и арбитражного судов. Также в обуви от Алтайской фабрики заинтересованы высшие учебные заведения МЧС по всей стране.

Известный факт, что 95% товаров компании поставляется в другие регионы России, помимо родного Алтайского края. «Обувная» география обширна: от Калининграда до Сахалина. Директор компании Михаил Комм считает, что причина тому проста — обувь легко транспортировать. С особой теплотой руководитель вспоминает, что в ботинках от «Фабрики обуви» не раз проходили участники парада в День Победы.

Но перед тем как создать пару, которой захочется гордиться, нужно вложить в производственный процесс немало ресурсов.

Михаил Комм,

генеральный директор компании «Фабрика обуви»:

— Дело в том, что бизнес очень материалоемкий. Для выпуска всего одной пары обуви требуется более 50 наименований материалов и компонентов. Всего необходимо иметь в наличии более 150 разных видов кожи, подошв, фурнитуры, и других комплектующих.

Но, несмотря на трудоемкость, поводов для гордости тоже достаточно. Один из них связан с тем, что барнаульское предприятие использует исключительно российские материалы.

Михаил Комм,

генеральный директор компании «Фабрика обуви»:

Михаил Комм Компания «Фабрика обуви» — Наша особенность заключается в том, что мы находимся далеко от таких обувных кластеров, как Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону. Таким образом, все новшества в отрасли доходят до нас далеко не сразу, а перемещение комплектующих требует дополнительных средств. На первый взгляд, эти факты кажутся существенными нашими слабыми местами. К сильным нашим сторонам можно отнести то, что мы небольшие, мобильные, и быстро и эффективно подстраиваемся под рыночные запросы и внешние факторы. Кроме того, мы знаем особенности сибирского климата и, конечно, учитываем это, создавая зимние модели обуви.

Помощь в развитии оказывает государство. Благодаря городским и краевым конкурсам, «Фабрика обуви» выиграла несколько грантов и смогла закупить новое оборудование. Также фонд МСП проводил семинары для сотрудников компании. Один из них был посвящен маркетплейсам. После этого «Фабрика обуви» начала осваивать новые каналы продаж. Еще с участием фонда МСП компания зарегистрировала собственную торговую марку.

Михаил Комм,

генеральный директор компании «Фабрика обуви»:

— У нас есть магазин-выставочный зал, где наши горожане могут приобрести обувь не только для службы и работы, но и для повседневной жизни. Нам очень важно иметь живой диалог с покупателями, так мы создаем новые линейки и улучшаем модели обуви.

Комфорт сотрудников — в приоритете

Однако многие производства на своем пути сталкиваются с кризисами. «Фабрика обуви» из тех, кто проходит их спокойно и с достоинством. Коронавирусный локдаун не стал исключением.

Михаил Комм,

генеральный директор компании «Фабрика обуви»:

Мы пережили 2008, 2014 годы и теперь уже 2020 год кризисные годы. И всегда готовы к любому вызову. В первую очередь, благодаря оптимизации процессов и производительности труда. На мой взгляд, таким небольшим и мобильным предприятиям проще меняться и подстраиваться под реалии.

Часть новых реалий — новые санитарные требования и возможность вакцинации. На «Фабрике обуви» используют и то, и другое.

Михаил Комм,

генеральный директор компании «Фабрика обуви»:

— Как и все организации, мы принимаем все необходимые требования по санитарной безопасности наших кадров. Я считаю, что сейчас нужно как никогда интенсивно работать и предоставлять рабочие места, сохранять коллективы, что мы и делаем. Кроме того, 60% сотрудников компании вакцинировались от ковида по собственному желанию. Еще часть переболела. Таким образом, почти все работники имеют иммунитет от коронавирусной инфекции.

Руководитель предприятия подчеркивает, что самую большую ценность для компании представляют ее сотрудники. Многие из них трудятся в компании более десяти лет. Предприятие выпускает 20 тыс. пар обуви в год.

Стоит также отметить, что руководство барнаульской «Фабрики обуви» имеет обширный опыт трудоустройства людей с инвалидностью и помогает адаптироваться на новом месте.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы».