Шесть месяцев ускоренного развития: «Витамин Продукт» подвел итоги участия в нацпроекте

В отчетном мероприятии приняли участие представители Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и предприятия, включая учредителя Александра Суркова.

Напомним, что ООО «Витамин Продукт» занимается производством натуральных продуктов для здоровья человека за счет использования уникальных свойств растительного сырья Алтая.

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства в рамках нацпроекта в компании выбрали процесс производства жидких и гелеобразных продуктов.

Совместно с экспертами Регионального центра компетенций рабочая группа предприятия провела анализ текущего состояние потока, выявила места, где происходят основные потери, а также разработала план мероприятий по решению выявленных проблем. После этого в компании приступили к реализации данных шагов, исходя из установленных сроков.

В результате всего за шесть месяцев предприятие на пилотном потоке снизило время протекания процесса с 78,74 час. до 6,3 час. (на 92%), сократило незавершенное производство с 544,8 литров. до 300 литров (на 45%), и повысило выработку с 52,45 флак./чел.-час. до 99,277 флак./чел.-час. (на 89,2%).

По словам руководителя проекта РЦК Дмитрия Печенина, нацпроект направлен на снижение себестоимости готовой продукции и получения максимальной выгоды из имеющихся ресурсов.

Руководитель проектного офиса Наталья Лапшина в ходе совещания назвала достигнутые результаты проекта и целевые ориентиры на следующие 2,5 года.

«Благодаря проекту мы взглянули на процесс совершенно с другой стороны, что нам позволило выявить потери и скрытые резервы в потоке. При достижении поставленных целей проекта стало возможным производить более 20 видов продукции на пилотном потоке и увеличить план производства с 3000 шт. флаконов до 11400 шт. флаконов в смену. Впереди предприятие ожидает тиражирование полученных знаний на все производственные площадки по ключевым потокам», — подчеркнула она.

В свою очередь, учредитель ООО «Витамин Продукт» Александр Сурков поблагодарил экспертов РЦК и рабочую группу за проделанную работу и высокий результат. Он акцентировал внимание на то, что благодаря нацпроекту предприятие станет более конкурентно-способным на рынке.

«При вступлении в проект мы уже знали определенные инструменты бережливого производства, благодаря экспертам РЦК наш багаж знаний увеличился, теперь мы стали более уверенно чувствовать себя на рынке, опираясь на требования клиента. После сертификации инструктора по бережливому производству сотрудники предприятия начнут получать новые знания, что позволит повысить производительность труда на предприятии. Обещаю не останавливаться на достигнутых результатах и улучшениях на производстве» — отметил Александр Сурков.

По итогам конкурса по внедрению 5С и за результативную работу в рамках проекта торжественно наградили активных участников рабочей группы и пилотного потока.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20−65−39, 20−65−56 или электронной почте: innov@alregn.ru.