Шестая волна. «Новоеловская птицефабрика» подключилась к нацпроекту «Производительность труда»

ООО «Новоеловская птицефабрика» пополнило ряды участников национального проекта «Производительность труда». Это предприятие подключилось в рамках шестой волны напроекта в Алтайском крае под руководством экспертов регионального центра компетенций.

17 мая на птицефабрике состоялось стартовое совещание с участниками рабочей группы предприятия и представителями регионального центра компетенций по вопросу перехода к активной фазе национального проекта.

Предприятие завершило «этап подготовки», включавший себя диагностику производственной деятельности компании, выбор пилотного потока по оптимизации, а также формирование рабочей группы.

Исполнительный директор ООО «Новоеловская птицефабрика» Николай Мовенко обозначил перед коллективом основные цели и задачи, которые стоят перед компанией в рамках реализации нацпроекта, а также отметил значимость работы каждого сотрудника на этом поприще.

Эксперт регионального центра компетенций Дмитрий Печенин провел презентацию нацпроекта, обозначил порядок и особенности внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого производства, их влияние на эффективное выстраивание производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности труда и результативности производства в целом.

В ближайшие три месяца птицефабрике предстоит разработать и внедрить мероприятия по улучшению производственного процесса. Затем компания планирует тиражировать подходы по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Справка

Национальный проект «Производительность труда» направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в минэкономразвития Алтайского края по телефонам (3852) 20−67−92, 20−65−56 или по электронной почте: innov@alregn.ru



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